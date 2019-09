Alumna obsequió una carta a su maestra, y ésta la rechazó por no ser "un regalo"

Su familia no tenía dinero para comprar un regalo por el Día del Maestro, pero ella quiso hacerle un obsequio. Ante el rechazo, la niña rompió en llanto

La crisis económica impacta en todos los hogares. La familia de una alumna de segundo grado de una escuela primaria de la ciudad Capital de la provincia de Santiago del Estero, es una de las tantas que sufren la carencia monetaria durante la inflación.

Ante la llegada del Día del Maestro, la estudiante tenía la intención de hacerle un regalo a su docente de 54 años. Sin embargo, por la situación económica de su familia era imposible cumplir con ese objetivo. La alumna no se rindió y decidió escribirle una carta a su maestra como regalo, donde destacaba lo importante que es para la educación de ella y sus compañeros.

La niña le entregó la carta y la docente le habría manifestado que, “no era un regalo”. Incluso, le dijo que “no tenía tiempo para leerla”.

La menor le contó lo sucedido a su madre al terminar las clases y ambas rompieron en llanto.

La madre habría expuesto lo sucedido en la Dirección de la Niñez y Adolescencia, revelaron fuentes policiales. Trató de realizar una denuncia penal por bullying, pero le dijeron que la actitud de la maestra no está enmarcada como delito.

El hecho trascendió a otros padres, quienes se reunirán para pedir respuestas a las autoridades educativas porque no sería el único caso. En este sentido, indicaron que se habría burlado de un alumno por no saber leer y una alumna que no tiene control de esfínteres porque es reprimida constantemente. La situación conmocionó a las demás madres de los alumnos que asisten al establecimiento quienes —de manera solidaria— trataron de consolar a las víctimas.