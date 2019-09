Urtubey: "Ya está demostrado que Macri no le gana al kirchnerismo"

Este domingo 15 de septiembre se celebra la Fiesta del Milagro en Salta que reúne a más de 800 mil personas todos los años. A la celebración religiosa fue invitado el presidente Mauricio Macri y también estarán el gobernador Juan Manuel Urtubey y el intendente Gustavo Sáenz.

El candidato a vicepresidente por Consenso Federal habló con PERFIL de las fiestas patronales del Señor y la Virgen del Milagro y adelantó que esperan "mucha gente en este proceso que fue creciendo con el tiempo y el año pasado hubo más de un millón de personas".

La visita de Macri generó tensiones en la Iglesia local y hubo algunos cruces entre los religiosos. "La Fiesta del Milagro se hace desde 1532 y aunque venga un presidente no cambia nada. Hay una expresión de fe. El milagro es más importante que los gobiernos. Desde que tengo uso de razón que hago la procesión y tengo 50 años", dijo.

Tengo buena relación con él (por Macri) pero siempre fui claro en que estamos en cosas políticas diferentes. Estamos tan mal los argentinos que como les dimos gobernabilidad pensaron que éramos lo mismo. Estamos muy lejos del planteo del gobierno", argumentó. Asimismo, también hizo referencia a cómo se vivió el debate por el aborto en Salta en los últimos tiempos. "El debate por el aborto se vivió muy fuerte". En cuanto a la organización de la celebración, comentó: "Desde el gobierno no participamos nada, organiza la iglesia, asistimos. El evento se hace afuera de la iglesia".

El gobernador también habló sobre la crisis económica: "La recaudación se cae, la inflación no para, menos ventas, menor coparticipación, a nosotros nos deben 1100 millones de pesos, nos agarraron la guita con el corralito, tenemos leyes en dólares y algunas en pesos. Si no la laburo no puedo pagar 19 palos verdes metidos en leyes y me clavaron con eso. Para nosotros son 1100 millones de pesos, no es poca plata".

"En diciembre el próximo gobierno deberá pagar el aguinaldo, ajustar el sueldo por inflación todos los meses", aseguró, en tanto que afirmó que el presidente llegará a terminar su mandato y valoró la llegada del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza: "Macri llega al 10 de diciembre porque a todos nos interesa que llegue. La aparición de Lacunza estabiliza un poco, está plantado en la realidad. El Pro queda como una expresión reducida en la Ciudad de Buenos Aires". "Se perdió mucho tiempo, no hubo gradualismo. La Argentina necesita previsibilidad. Nos pegó mucho las tarifas de los servicios públicos. Precios acordados con energía, transporte y comunicaciones", señaló.

En cuanto a la posible llegada de Alberto Fernández al poder, manifestó: "Tengo mis dudas. Quiero ver cómo funciona. Soy escéptico de si van a solucionar los problemas de la Argentina. No es una cuestión de forma, el kirchnerismo más puro con buenos modales. Es kirchnerismo básico en estado puro". Urtubey también habló sobre su espacio político de cara a octubre: "No logramos romper la polarización. Hicieron todo lo posible para que no haya una tercera opción. En 2 meses de laburo sacamos más de 3 millones de votos. Creo que vamos a hacer una mejor elección en octubre y después de muchos años voy a acompañar a Isabel (Macedo) y a cuidar a la beba mientras ella labura".

El gobernador hizo referencia a la relación con los demás gobernadores que habrá en el futuro: "Tensiones va a haber seguro. Primero tienen que ganar la elección". "El 11 de agosto pesó el temor por lo que podía pasar. Ya está demostrado que Macri no le gana al kirchnerismo, Nosotros vamos a dar una sorpresa. La construcción de algo nuevo lleva tiempo. Para hacerse cargo de la Argentina van a tener que laburar enserio".

