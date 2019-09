Sin Vueltas con Martín Del Frari: “Estuvieron 11 años con Urtubey y hace seis meses que están aquí”

Las PASO del próximo domingo 6 de octubre, será una instancia clave dentro del Frente de Todos. Las diferentes fuerzas que lo componen se medirán y se decidirá quiénes serán los precandidatos que luego representarán al espacio en las Generales del 10 de noviembre. El precandidato Martín Del Frari en plena campaña analizó el panorama en Sin Vueltas de InformateSalta.

Cristina en Salta, el sello del kirchnerismo

El precandidato a diputado provincial confirmó la llegada de la ex presidente a la Capital el próximo 28 de septiembre. En dicha oportunidad, Cristina Kirchner presentará su libro “Sinceramente” en el Centro de Convenciones de Limache. “Me parece que va a venir con tiempo, también se va a quedar unos días en Salta y la expectativa que ha generado es enorme de militantes y gente peronista que quiere estar cerca” indicó.

Además, hizo mención al proyecto que presentó en el Concejo Deliberante de Salta para nombrarla visitante destacada. “Yo estoy convenido que Cristina ha sido una mujer muy destacada en nuestro país, ha sido la primera presidenta electa en dos oportunidades y también se ha convertido en best seller, no hay muchas mujeres escritoras que se hayan convertido en best seller. En ese sentido y despojando las banderas políticas, me parece que Cristina es una visitante destacada” dijo Del Frari en Sin Vueltas de InformateSalta.







Internas reñidas y con rispideces

El precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos reiteró su total apoyo a David Leiva, precandidato a intendente. “Es una persona que ha tenido una gran actuación como concejal. David pertenece a los sectores populares, ha vivido en carne propia cuales son las necesidades y requerimientos de la gente. No solo tiene la capacidad de armar equipos de trabajos sino también la sensibilidad social y compromiso con los que menos tienen y más necesitan, y lo ha demostrado” expresó convencido.

Por otra parte, cuestionó a los precandidatos que se sumaron al Frente de Todos en los últimos meses. “Nos parece que el objetivo principal del Frente fue que Sergio Leavy sea nuestro gobernador, quien es el referente de nuestro espacio político, hace mas de 15 años está en el kirchnerismo y nunca se movió de ese lugar. (…) Los demás no pueden decir lo mismo porque estuvieron 11 años con Urtubey y hace seis meses que están aquí. Las internas siempre generan un poco de contradicción entre los candidatos” manifestó en Sin Vueltas de InformateSalta.







Del Concejo Deliberante a la Cámara de Diputados

Es lo que pretende lograr Martín Del Frari. “He presentado más de 220 proyectos, que han sido aprobado por una unanimidad. Todos referidos a beneficiarles la vida a la gente de los barrios de Salta”.

En este marco, el precandidato a diputado provincial propuso promover la creación de una sede de la Universidad Nacional de Salta a la zona sur. “Me parece que es sumamente importante, ningún chico debería de cruzar la ciudad completa para ir a la universidad, una hora de ida y una hora de vuelta y cuando tienen clases a la tarde, llegan a la mañana y tienen que quedarse a comer en la universidad, pasan frío, pasan hambre”.