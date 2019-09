El pediatra del Garrahan acusado por pornografía infantil cumple prisión domiciliaria con Internet libre

A la espera del juicio por distribución y comercialización de material pedófilo, el médico no puede salir de su casa pero carece de restricciones para navegar por la red

A principios de mes la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Ricardo Russo, el expediatra del Hospital Garrahan que irá a juicio acusado de distribuir y comercializar pornografía infantil. Cumple la medida en su casa de Núñez, de donde no puede salir, aunque no tiene restricciones para navegar por Internet.

Una de las pruebas contra el médico son justamente 135 videos con material explícito de pornografía infantil que estaban en su computadora y que fueron descargadas a través de la plataforma de distribución de archivos "eMule".

El exjefe del Servicio de Reumatología e Inmunología del Garrahan durante más de una década estuvo detenido en el penal federal de Ezeiza. A principios de mes la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, mientras espera el comienzo del juicio por distribución y comercialización de pornografía infantil.

Aunque no puede salir de su vivienda no tiene ningún tipo de restricción para navegar en Internet. Entonces puede, por ejemplo, acceder a sus correos electrónicos e incluso descargar cualquier tipo de archivo. Su abogado Ricardo Izquierdo dijo que no hay ningún "impedimento legal" para el uso de las computadoras y consideró como "una locura" las restricciones de comunicación que le impusieron durante su permanencia en la cárcel.

Desde la fiscalía especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, liderada por Daniela Dupuy, explicaron que pidieron "una restricción" pero que la sala III de la Cámara de Apelaciones porteña -que dispuso la prisión domiciliaria para Russo- rechazó este planteo.

Ahora el pediatra, mientras cumple esta medida en su vivienda en Núñez, no atiende el teléfono de línea ni tampoco el portero eléctrico, y no abre la puerta para atender a nadie. Pasa sus días entre la lectura, la cocina y el descanso ya que según su abogado "tiene que estar tranquilo para afrontar el juicio", consigna Perfil. El proceso empezará el próximo 28 de octubre y terminará el 4 de noviembre.

El caso

Russo fue arrestado el pasado 28 de mayo cuando salía del Garrahan, acusado de "tenencia, distribución y producción de pornografía infantil" a partir de la causa conocida como "Luz de Infancia III", iniciada en Estados Unidos, en la que se investiga una red internacional de pedofilia en la web profunda con ramificaciones en Brasil y la Argentina.

Uno de los allanamientos de la causa fue en la vivienda del acusado, donde encontraron en su computadora 135 videos con material explícito de pornografía infantil que, según la hipótesis principal, compartía a través de una red de usuarios en la dark web. Pasó 99 días preso en el penal de Ezeiza y a principios de mes la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria, al establecer "una morigeración de la prisión preventiva".