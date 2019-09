10 razones para visitar Grecia

Paisajes, cultura, historia, mitología, y mucho más ofrece Grecia a los visitantes. Pero como todo destino turístico, es necesario informarse bien, apelar a los que más conocen y tienen experiencia en el armado de viajes que garanticen vivir una experiencia inolvidable. Ese es el caso de Greca.co, que te ofrece los mejores paquetes y excursiones por Grecia y otros países, teniendo la seguridad de contratar con una agencia garantizada y certificada por los mejores.

Pero volviendo al tema de por qué visitar Grecia resulta una experiencia mágica, debemos entender qué ofrece este cálido país, bañado por las aguas del mar Egeo, dueño de islas únicas, donde se respira historia a cada paso, visitando ruinas de civilizaciones antiguas. Por eso es necesario informarse y elegir aquellos paquetes de viajes a Grecia que mejor se adecúen al viaje que estés planeando hacer.

Pero veamos porque elegir este destino maravilloso.

1. Porque vale la pena conocer

Viajar a Grecia es una experiencia que te cambiará la vida para siempre. Su cultura única y la belleza de los paisajes son suficientes para sorprender a cualquier persona. Las experiencias de vivirlo y conocerlo no se terminan nunca, siempre hay más para explorar, descubrir, saborear o sentir.

2. Por su excelente su clima

Las condiciones climáticas de Grecia permiten que todos los visitantes disfruten su estadía cualquiera sea la estación del año que elija viajar. Ni mucho calor, ni mucho frío. Grecia proporciona el clima ideal, ofreciendo la posibilidad de pasar unos días memorables, realizando actividades al aire libre sin muchas preocupaciones.





3. Por su enorme diversidad de paisajes

Este país presenta una gran variedad de lugares y paisajes, que difícilmente se puedan encontrar en otro lugar del mundo, todos juntos. Desde hermosas islas, playas perfectas, enormes montañas cubiertas de nieve, pasando por grandes bosques y ciudades espectaculares. Hay de todo y para todos los gustos.

4. Por el mejor Mediterráneo



No alcanzan las palabras para describirlo. Los que saben, dicen que el mediterráneo cura todo, desde un corazón roto hasta una cicatriz en la piel. Es mejor que cualquier terapia o spa. El Egeo, con todo su poder transformador, recarga de energía a cualquiera y el regreso a tu país será totalmente renovado y feliz.



5. Islas paradisíacas

Uno de los mayores tesoros del país griego son sus islas. Casi todos los visitantes recorren algunas de las más de 2.000 islas que se distribuyen en varios archipiélagos. Todas tienen en común las casitas bajas de color blanco, el color turquesa de las aguas, la tranquilidad y una gastronomía espléndida. Obviamente cada isla tiene algo especial. Mykonos, Santorini, Rodas o Creta son sólo algunas de las más reconocidas mundialmente pero hay muchas más que valen la pena conocer.





6. Por sus monumentos y Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO

Conocer en primera persona algunos de los monumentos más impresionantes del mundo, como el sitio arqueológico de Defos, la ciudad medieval de Mistra en el Peloponeso, pasando por Micenas, Meteora, el monte Athos o el Olympo, todos te van a dejar sin palabras. Porque son cientos de lugares sobre los cuales seguramente leíste alguna vez, todos ahí, al alcance la mano.

Grecia es parte viva de la historia y la cultura universal, una porción del mundo que albergó a las principales civilizaciones. Basta decir que Grecia cuenta con 17 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

7. La calidez y hospitalidad de su gente

En Grecia podrás recibir siempre una amable sonrisa y cálida acogida de sus habitantes. Incluso fuera de las rutas turísticas habituales, la amabilidad forma parte de todos los lugareños. No es sólo un dicho, y cuando viajes lo vas a poder comprobar: en Grecia se trata bien al turista.





8. Un país seguro



Pero no sólo su gente es amable, sino que recorrerla brinda una sensación de seguridad que permite disfrutar a pleno cada lugar. No es como otros países donde se percibe una sensación de inseguridad tremenda. En Grecia estarás sano y salvo. Te sentirás cómodamente y seguro.



9. Gastronomía para saborear

La cocina griega está considerada como una de las mejores del mundo. No sólo se come deliciosa y sanamente, con una gran variedad de platos que no sabrás por dónde empezar.

La cocina mediterránea se caracteriza por utilizar ingredientes como aceite de oliva puro, queso feta, pepinos, aceitunas, berenjenas, tomate, orégano, pescado fresco, espinaca y la lista sigue. Para mencionar algunos platos, destacamos la dolmadakia (hojas de vid), la taramosalata (conocida como “tarama”), el saganaki (queso frito), la musaca (carne picada con berenjena) o el tzatziki (yogur fresco con pepino). Todos estos platos se pueden acompañar con una copa de Ouzo un licor anisado exquisito y muy típico.





10. Practicar deportes en paisajes de ensueño

Grecia no es sólo paisajes e historia. Tampoco es relajarse en sus playas y nada más. Ofrece una amplia oferta deportiva y de aventura que podés programar. Por ejemplo, la práctica de la espeleología, recorriendo algunas de las 6000 cuevas con que cuenta, como las de Pérama; o practicar windsurf en la isla de Cos, o escalar en Kálimnos. Es muy popular la práctica de surf en cualquiera de las islas.

