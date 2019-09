Pegatineros le dieron una golpiza al hermano de Gustavo Sáenz

CAMPAÑA SUCIA y MENSAJES MAFIOSOS!



Con mucho dolor y bronca, les cuento que el domingo cerca de las 2 de la madrugada, mientras miles de peregrinos llegaban a nuestra ciudad y otros miles descansaban después de días y días de caminar para ponerse bajo la protección de nuestros Santos Patronos, unos inadaptados molieron a golpes a mi hermano menor y dejaron inconsciente a su amigo en la calle cuando se acercaron a reclamarles porqué pegaban carteles truchos con mi cara. Estaban en un Renault 11 rojo patente TQL 285 , dijeron que respondían a Estrada y que los contrataban Los Poetas . A los pocos minutos llegaron una camioneta roja con jaula con 20 personas y un auto blanco del que se bajaron un tal Lupo y Búfalo, que sin mediar palabras empezaron a agredirlos salvajemente y terminaron en él hospital San Bernardo.



Los delincuentes están identificados. Ahora, los conocidos y violentos “Lupo” a la cabeza, trabajan para Leavy y Estrada, son los mismos que pintaron toda la provincia cuando Fernando Yarade, los contratase para su campaña a principios de año donde pintaban Yarade Gobernador y firmaban “ Los Poetas” ahora le pintan a Leavy y firman con un dibujo de un Osito!



Lamentablemente, también están protegidos por un minúsculo grupo de policías que les permiten moverse con absoluta protección e impunidad.



No conocen credo ni respeto.









En una ciudad que estamos intentando que no sufra la suciedad de otras campañas. En nuestra ciudad que amamos, se repite lo que ya denunciaron tantas veces. (Pueden ver algunas notas que ya los tuvieron de protagonistas en las fotos que publico) Por preguntar porque pegaban carteles que tienen mi foto, le rompieron la cabeza a uno y al otro lo dejaron inconsciente tirado en la calle, lo más triste que después de eso siguieron pegando carteles por toda la ciudad y NADIE hizo NADA! Aprovecho para agradecer la atención que recibieron en la guardia del Hospital San Bernardo. Hoy mientras estaba en la procesión recibí en mi celular mensajes mafiosos diciéndome que si iba a Tartagal era boleta! También les dejo la captura de pantallas con las amenazas. Cobardes y mafiosos que se esconden en el anonimato!!! Este sr Lupo y su banda, donde trabajan? Quién les paga? Quienes los protegen? De donde sacan plata para hacer miles de afiches truchos? Alguien sabe ?









Después del 10 de diciembre no habrá más lugar para quienes quieran amedrentar a otros salteños. Se van a terminar las patotas y las mafias que no nos dejan vivir en paz.



Les prometo hoy en este día especial y ante el Señor y la Virgen del Milagro que algo nuevo y distinto empieza en Salta , no hay lugar para apretadores, mafiosos y delincuentes ! Voy a ir a Tartagal con más fuerzas que nunca, lo que no te mata, te fortalece!!!