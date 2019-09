Caso Jessica González: “Fue muy inesperado, ella fue muy buena con él”

La prima del único imputado habló y contó que fue ella quien los presentó con la intención de ayudarlo y que reciba contención en la iglesia evangélica. Confirmó que la joven y el imputado no eran pareja.

Cecilia Martínez es la prima de Raúl Antonio Pérez, el único acusado de asesinar cruelmente a Jéssica González en septiembre del año pasado en el motel Mimo´s, la mujer habló con Al Día y contó que es quien los presentó. “Fue muy inesperado, ella fue muy buena con él”.

Se trata del primer familiar del acusado que habla ante los medios y que casualmente los presentó. “Yo fui a la iglesia, un domingo, a la segunda vez Jessi, muy amorosa me invitó a un karaoke le dije que sí, estaba contenta me sentí parte y nos hicimos bien amigas”.

En ese tiempo, contó que se reencontró con su primo a través de Facebook. “Lo conocí cuando era chica y lo volví a ver de grande. Me escribió diciendo que su suegra le hacía la vida imposible y que no lo dejaba que vea a su hijo, al verlo así decidí invitarlo a la Iglesia”.







Pérez accedió y cuando fue ella le presentó a los hijos de la pastora, Jessica y Samuel; así fue como se comenzó a integrar hasta que un día: “Mi primo me preguntó si ella gustaba de él y le dije que se lo iba a preguntar y se lo pregunté. Jessi me dijo `yo lo quiero como amigo, como hombre no´, y no le podía decir eso, solo le dije que nada que ver y se lo aclaré. Ella venía de una separación”.

El resto es como una escena sacada de una película de terror, Pérez después de hacerle una escena de celos, sin sentido alguno, quiso disculparse con ella y fue la coartada de utilizó para atacarla con un cuchillo en su auto para luego terminar su propósito en una habitación del motel al que ella ingresó en contra de su voluntad.

“Quisiera no creer que fue él porque eso se podría haber evitado si yo no los presentaba, siento una gran tristeza que no lo puedo superar. El diablo le jugó una mala pasada, venía diciéndome que estaba mal, triste y yo siento culpa por haberlos presentado”.