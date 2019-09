El presupuesto 2020 se debatirá recién después de las elecciones de octubre

Hernán Lacunza presentará hoy el Presupuesto Nacional en la Cámara de Diputados, pero el debate de la ley se postergó para después de los comicios de octubre. Antes de la presentación formal en la Comisión de Presupuesto, el ministro de Hacienda mantendrá un encuentro a puertas cerradas con el interbloque oficialista para explicar una iniciativa que fija metas financieras y económicas de difícil cumplimiento para el ejercicio 2020.

La decisión de postergar el debate del presupuesto fue asumida tras un encuentro que mantuvieron un puñado de diputados del oficialismo y la oposición que pretenden aprobar una iniciativa que refleje los nuevos tiempos políticos y económicos.

En el Ministerio de Hacienda reconocen en la intimidad que las pautas del presupuesto son "de neto incumplimiento", y que fueron puestas para evitar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dé por cesado el Standby Agreement anunciado hace casi un año en New York.

Frente a este panorama, y ante un eventual triunfo de Alberto Fernández en los comicios de octubre, se decidió postergar la discusión del presupuesto 2020. Sin certezas en las metas económicas-financieras, y con un probable presidente electo de la oposición, los líderes parlamentarios de Diputados resolvieron pasar todo hasta la segunda semana de noviembre.



Esa decisión fue tomada en un cónclave que se realizó en el despacho de Emilio Monzó, titular de la Cámara Baja, y adonde concurrieron Mario Negri (Interbloque Cambiemos), y Agustín Rossi (líder del bloque Frente para la Victoria).

Rossi estuvo de acuerdo con Monzó y Negri que Lacunza cumpla con el trámite estipulado en la ley 24.156 de Administración Financiera, que obliga al Poder Ejecutivo a presentar el Presupuesto para su aprobación como máximo el 15 de setiembre del año anterior, aunque dilatando el debate hasta después de las elecciones del 27 de octubre, cuando se espera que ya esté definido quién será el próximo presidente de los argentinos.

Es que hoy no solo los parámetros de crecimiento (1%), inflación (34%)y dólar promedio (67 pesos) carecen de certidumbre, sino que el Gobierno no está en condiciones de aprobar un dictamen para llevar al recinto, ya que están dinamitados los acuerdos con fuerzas aliadas que antes de las PASO les permitían superar la condición de primera minoría.





Así, Diputados -como Cámara iniciadora del Presupuesto- dejará en stand by en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto enviado por el Ejecutivo, que la oposición tiene previsto revisar si la fórmula Alberto Fernández-Cristina de Kirchner gana las elecciones generales, como hoy dicen todas las encuestas.

Antes de su exposición en Presupuesto, Lacunza mantendrá a las 13:30 una previa con la mesa chica del interbloque Cambiemos, donde además de Negri estará Alvaro González, virtual presidente del bloque PRO, tras el viaje a la Universidad de Yale de Nicolás Massot.

El Ministro de Hacienda, por su lado, concurrirá a Diputados acompañado de todo su equipo, el secretario de Hacienda Rodrigo Pena, el secretario de Finanzas Santiago Bausili, el secretario de Política Económica Sebastián Katz, el secretario Legal y Administrativo Hugo Medina y la titular de la Unidad de Coordinación Milagros Gismondi.