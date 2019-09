Sáenz: “Es un buen chico pero también en lo que yo publico doy pruebas”

Luego que el precandidato a gobernador, Gustavo Sáenz, denunciara campaña sucia y Emiliano Estrada, precandidato a vicegobernador saliera en respuesta, volvió la réplica.

“Lo de mi hermano y sus amigos me parece tristísimo. Me parece triste que le pueda pasar a cualquiera. Si lo hago público es para que no sigan pasando estas cosas, hoy le toco a mi hermano, le pudo haber tocado a cualquier persona de Salta. Creo que hay que acabar con estas cosas” indicó el también intendente de Capital por FM Cielo.



Fuente:Cielo FM



Seguidamente sostuvo que los que acusaron al espacio Leavy-Estrada por el ataque fueron las mismas víctimas, por lo que, lamentó la reacción de Emiliano Estrada a través de Facebook.

“Lo considero un buen chico, es un joven que tiene una oportunidad grande, de no haber sido nada pasar a ser candidato a vicegobernador. Pero también en lo que yo publico doy pruebas, doy números de patentes, nombres todos…” concluyó el precandidato a gobernador por el Frente Sáenz Gobernador.