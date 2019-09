Jarsún cuestiona a la dirigencia del Frente de Todos por no tener propuestas

La campaña electoral en plena actividad, se desarrolla con cuestionamientos políticos hacia los diferentes espacios. En este marco, el intendente de Rosario de Lerma y precandidato a diputado provincial, Ignacio Jarsún sostuvo que el único proyecto que presentaron desde el kirchnerismo salteño es “no dejar a la provincia fuera del proyecto nacional” pero advirtió que “ni Alberto ni Cristina gobernarán Salta”.

“Algunos candidatos se cuelgan de los Fernández porque no tienen ni una propuesta para Salta”, agregó Jarsún, al tiempo que no dudó en señalar a los destinatarios de sus dichos: Sergio “Oso” Leavy y a Gonzalo Quilodrán, precandidatos a gobernador e intendente de la ciudad de Salta.







“Puntualmente, me refiero a Leavy, a quien no lo escuché contar ni una propuesta para la provincia. Lo único que repite es que no quiere dejar a Salta fuera del proyecto nacional. ¿Acaso algún salteño conoce cuál es su propuesta de infraestructura para Salta? ¿Sabemos qué nos propone para potenciar, por ejemplo, las Pyme y las economías regionales? No. Sólo sabemos que esta gente, que nunca ha ganado nada, se cuelga de Alberto y Cristina”, sentenció el precandidato a diputado.

Finalmente, Jarsún expresó: “Acá hay que tener en claro que una cosa es la elección nacional, en donde elegimos Presidente; y otra es la elección provincial, en la que los salteños tenemos que elegir al Gobernador más apto para sacar a nuestra provincia del lugar en el que está. Ni Alberto ni Cristina van a gobernar Salta”.