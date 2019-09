El Gobierno mantendrá el congelamiento de la nafta aunque suba el precio del petróleo

A pesar del aumento en el barril del petróleo en un 14% tras los atentados con drones militares a los pozos de Arabia Saudita, el Gobierno argentino decidió mantener congelado los precios de los combustibles hasta el 12 de noviembre por la inflación actual, sin embargo no descartan cambios los acuerdo vigentes con las petroleras, publicó Clarín.

El lunes pasado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en diálogo con la prensa indicó que “lo que ocurrió hoy es muy disruptivo, ya que aumentó el crudo casi 10 dólares. Esto define el costo del precio de las empresas. Quedamos en ver cuál es la evolución y a partir de ahí, analizar si hay que tomar alguna decisión como se han tomado hasta ahora, entendiendo que las medidas que hemos tomado no son las que queremos sino que son consecuencias de los desequilibrios económicos que se sucedieron tras las PASO”.

De todas maneras, el Gobierno ya flexibilizó el acuerdo al liberar los precios del segmento mayorista y una compensación para subir el monto que reciben los productores por cada barril que venden en el mercado local. También fijaron las compensaciones para las provincias petroleras. En el Boletín Oficial publicaron ayer la resolución N° 552 que especificó que mantendrán el barril de petróleo a US$59 contra los US$70 que se cotiza en el mercado internacional. Esto generará que el tipo de cambio que perciben los productores de US$45,19 a US$ 49,50 contra US$56,28 en los que cerró el lunes el dólar mayorista.

Para llegar a los US$49,50 el gobierno transferirá $102,7 por barril a las empresas y $13,93 a las provincias petroleras. Le costará a la Nación $1.550 millones. Aunque, la condición sería que bajen las demandas que iniciaron contra el Estado por el congelamiento. Las denuncias fueron presentadas por las provincias de Río Negro y Neuquén y por la petrolera Vista, la empresa de Miguel Galuccio.

Imagen archivo. El presidente Mauricio Macri junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Los tres confirmaron que seguirán adelante con los reclamos judiciales. “Vamos a rechazar el subsidio de manera categórica. No solo está lejísimo de compensar el daño que los productores estamos sufriendo, sino que tampoco sirve ante la brecha que se abrió frente al precio internacional”, dijeron desde la firma Vista. También los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez y de Río Negro, Alberto Weretilneck confirmaron que rechazarán la cláusula impuesta por el Gobierno.

“Al viernes teníamos los precios en el surtidor 35% por debajo de lo que cuesta producir el combustible. Con este salto nos vamos a más de 40% abajo”, dijo a Clarín una de las petroleras que no demanda al Estado. “Hoy el litro de nafta está en US$ 0,8 cuando debería valer US$ 1,2. Cuando descongelen estalla todo”, aseguraron.

Además remarcaron que con este esquema Vaca Muerta es inviable. “Las inversiones están paralizadas. Ninguna empresa está mirando Vaca Muerta para invertir en 2020”, expresaron.