Grande y Peña piden que Estrada presente las denuncias en la Justicia

“¿Quién mandaba a los pegacarteles en definitiva? De acuerdo a los dichos de ellos mismos los mandaba el Oso Leavy y Emiliano Estrada”, comenzó diciendo esta mañana Martín Grande en su programa radial, en referencia a la noticia que se difundió ayer por todos los medios.

En ese sentido, Grande se refirió a la respuesta que a través del Facebook, Emiliano Estrada, uno de los señalados, dio a conocer.

Estrada “salió a enumerar una serie de cosas… primero se solidarizó con Gustavo Sáenz, y después empezó a darle… La mayoría de esos delitos cuando era funcionario debió haberlos denunciado, cuando era funcionario del propio Urtubey… es una vergüenza que una persona que ha estado hasta hace dos semanas atrás dentro del Gobierno Provincial, salga ahora a decir que conocía todas estas cosas, y no las denunció, porque eso también es un delito. Es obligación de un funcionario cuando uno conoce un delito denunciarlo ante la justicia, no en el Facebook.. Si realmente tiene conocimiento y ha constatado de lo que ocurre, vaya a la justicia, sea un hombre valiente si pretende ser el vicegobernador de esta provincia. Si no tiene la constancia cierta, cállese la boca. Si no tiene proyectos manténgase detrás de Leavy que parece que sí los tiene, pero la verdad de la milanesa es que para decir las cosas que dijo Emiliano Estrada tiene que ir a la justicia primero. Espero que la justicia lo llame a él, sinceramente".







Peña también

En su emisora, el periodista Mario Peña también hizo un análisis en similar sentido. En primer lugar opinó que la respuesta de Emiliano Estrada “es propia de La Cámpora, realmente se ve la letra…”

Pero agregó que “a la información tratamos de darla y escucharla a fondo. Hay un ambiente enrarecido y estas acusaciones hay que sustentarlas con otras cosas, con apariciones públicas, no es solamente esconderse detrás de un Twitter y ahí ya está, o ir a los medios solamente. Hay que llevarlas a la Justicia cuando son situaciones de plata que falta, caso contrario queda todo como una payasada ¿no?

Nosotros estamos haciendo como siempre tratando de escuchar a todas las partes, cuando hay partes que no quieren venir, si no quiere porque no tiene que aclarar sino con la gente que recibe un Twitter que dice tal cosa, y vení a profundizarla sino queda como una chantada o una chantajeada también".