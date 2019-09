Expectativas por las semifinales de la Copa Sudamericana

A continuación, repasamos los datos más significativos de las semifinales que se vienen:

Días, horarios y toda la información de los cruces

Colón se enfrenta contra el Atlético Mineiro en dos partidos que serán durísimos, primero el jueves 19 de Septiembre a las 21,30 en el Brigadier General Estanislao López y luego, una semana más tarde en el Raimundo Sampaio de Belo Horizonte (a la misma hora).

Además, se miden Corinthians e Independiente del Valle, en otra semifinal vibrante. El primer encuentro será el miércoles 18 de este mes a las 21,30 en San Pablo, donde el Timao debe sacar un buen resultado para ir con mayor tranquilidad a definir la serie en Ecuador. La revancha se disputará siete días después en Quito, con los 2780 metros de altura sobre el nivel del mar característicos de dicho sitio.

Colón y el sueño de hacer historia

Si bien es evidente que el Atlético Mineiro, equipo de gran prestigio en Brasil, es el gran candidato a quedarse con el triunfo, los dirigidos por Lavallén ya dieron muestras de su carácter y personalidad, dando vuelta las últimas series (contra el Zulia y Argentinos Juniors). El ímpetu y la determinación colectiva aparecieron en los momentos más complejos y, tras sus últimos triunfos, Colón llega con la motivación justa para darle una batalla épica a la desconfianza.

Es que el “Negro” sabe que pelea contra varios frentes. No solamente deberá luchar contra un equipo de mística y tradición como el brasileño (que se consagró en varias ocasiones), sino que además debe lidiar contra su histórico maleficio de no tener títulos oficiales, a pesar de haber sido animador de varios torneos.

Santa Fe vive horas de emoción y euforia, ya que disfruta de un momento único, en la antesala de un cruce que dará que hablar. Se verá si el resultado acompaña semejante expectativa.

¿Final brasileña?

La otra semifinal también tiene a un favorito, que en este caso es el Corinthians, equipo muy importante de Brasil (ganador del Mundial de Clubes, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, entre otras relevantes conquistas). Si bien Independiente del Valle es un rival de cuidado, ya que supo sorprender con triunfos memorables en el último tiempo, dejando en el camino a River, Boca e Independiente (al Rojo en este mismo torneo), el candidato a ganar la serie es el combinado de Fabio Carille.

Así, se supone que todo está dado para que Sudamérica tenga una nueva final internacional entre dos equipos del mismo país, tal como sucediera en el 2018, con el inolvidable River vs Boca. Pero el fútbol no siempre es lógico y los batacazos pueden aparecer en cualquier momento. A esta ilusión se aferra Colón, que no pierde las esperanzas de estar en Paraguay, donde será la gran final del torneo.