Concejal kirchnerista cree que Cristina convocará a un millón de personas en Salta

Se trata de Martín del Frari, quien además pretende que se declare a la ex presidenta visitante ilustre. Aseguró que querrán escucharla miles de salteños y también traerá seguidores de provincias vecinas.

Todavía no está confirmada oficialmente la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Salta. Al principio se habló que iba a llegar a la provincia el 20 de septiembre, luego se postergó para el 28 y algunos dicen que vendrá después de las PASO.

Sin embargo, según consignó DNI Salta, el concejal y precandidato a diputado por el Partido de La Victoria, Martín del Frari, aseguró que la ex mandataria arribará el 28 de este mes para presentar su libro "Sinceramente". La llegada de la actual senadora se daría luego de la bendición del candidato a presidente Alberto Fernández quien en Tucumán aseguró que el "Oso" Leavy será el próximo gobernador de los salteños.







Del Frari no esconde su simpatía por el modelo kirchnerista y oportunidad que encuentra, se muestra crítico y lejano al presidente Macri y a la política de su gobierno. A tal punto que anoche confesó que a pesar que él y su familia son católicos y que asisten regularmente a la procesión ayer no asistieron por la presencia del jefe de estado. Para el concejal así como su caso, hubo muchas personas que no se acercaron por el mismo motivo.

Sobre la posible llegada de Cristina, dijo que su presencia tendrá una convocatoria igual o superadora a la del Milagro salteño. "Vendrán más de 800 mil personas" estimó e incluso fue por más: "un millón de personas". Aseguró que la ex presidente cuenta con muchísimos seguidores que se harán un espacio para poder verla o escucharla aquí en Salta.