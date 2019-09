En Salta, Gómez Centurión aseguró que “no puede haber República con aborto”

El candidato a presidente por el Frente NOS aseguró a InformateSalta que el fracaso de la Argentina tiene que ver con la falta de valores. “Si no somos capaces de defender al ser más inocente e indefenso que es el niño por nacer, no vamos a poder defender los derechos de ningún argentino”.

En el marco de la campaña de cara a las elecciones generales del 27 de octubre, el líder del frente NOS, Juan José Gómez Centurión, quien integra la formula presidencial junto a Cynthia Hotton, visitó la provincia de Salta, y ante las cámaras de InformateSalta, reafirmó el concepto de "defensa a la vida del niño por nacer".

En la oportunidad, consideró que el fracaso de la Argentina no tiene que ver con un problema económico, sino con la falta de valores de la clase dirigencial. “Si los políticos argentinos no somos capaces de defender al ser más inocente, e indefenso que es el niño por nacer, no vamos a poder defender los derechos de ningún argentino”.

El ex combatiente de Malvinas manifestó que si la Argentina no sale de la grieta, no tiene futuro. “Los dos bandos que hoy confrontan esta brecha política son los que nos trajeron hasta acá, ellos no tienen la solución, hace falta un proyecto nacional que salte la brecha y que genere un modo inclusivo de producción de trabajo, y de exportación para la Argentina”.

No obstante, subrayó que en el caso de un eventual balotaje entre Macri y Cristina, les pedirá a sus votantes que apoyen al candidato que se comprometa a vetar la ley del aborto. “No puede haber República con aborto, primero están los valores, y después están las propuestas del fracaso del bolsillo”, expresó.

Por otro lado, propuso como salida a la crisis, hacer foco en las economías regionales, que incluyen una profunda reforma tributaria y laboral, como así también financiamiento para los productores a tasas razonables. “El modelo de retenciones es perverso, es un impuesto confiscatorio, los productores tienen que pagar por el saldo final de lo que ganan y no por el precio del producto”, dijo.

Fuerte espaldarazo a los candidatos locales

Gómez Centurión también se refirió a las PASO provinciales y manifestó su total apoyo al frente que encabeza Alfredo Olmedo y que lleva como único candidato a intendente a Andrés Suriani. “El valor madre que a nosotros nos une, y nos vincula, es la capacidad de defensa del niño por nacer”, manifestó.

Además dijo que comparten un proyecto nacional, productivo, de trabajo, y de la exportación de la sociedad, no como un factor productivo, sino a partir de un vínculo básico en la familia que es el primer actor de la educación del ciudadano argentino.

Finalmente, no escatimó en elogios para el candidato a senador nacional de su espacio, Rafael Cornejo. “Es héroe de guerra, un hombre profundamente formado, que ama esta patria, que conoce el territorio nacional, que conoce a los salteños, y viene de una familia históricamente salteña, y que tiene un montón de propuestas e ideas”.