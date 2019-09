El Colegio Batalla de Salta suma ‘Drag Queens’ a su elección estudiantil

"Dressed as girl": a partir de este término se desprende la denominación Drag Queen. El término se usa para referir a una persona que crea e interpreta un personaje andrógino (rasgos externos que no corresponden con los de su propio sexo) por entretenimiento, parodia o sátira. No debe confundirse con las identidades transgénero: ese término transgénero implica disconformidad con el género asignado al nacer, es decir, no hay que confundir identidades transgénero, travestismo y drags queen.

Estos debates fueron a los que llegaron los estudiantes del Colegio Batalla de Salta de zona norte. Por Aries, Víctor Gamboa, director del establecimiento de barrio Castañares, explicó que el cuerpo de delegados estudiantiles elaboró un documento para que este año la elección tome nuevas dimensiones. De esta forma, a la festividad sumarán expresiones artísticas ‘Drag Queen’ y valorará aptitudes sociales del alumnado.

“Nosotros creemos que las dimensiones estéticas no son suficientes para determinar con claridad quién es el rey o reina, ahora tiene un condimento que es el de los valores, la dedicación, el compañerismo y la capacidad de relacionarse con los demás”, sostuvo Víctor Gaboa, director del Colegio Nº 5035, Batalla de Salta.

En este contexto, apareció una nueva dimensión, la del mundo ‘Drag Queen’, indica Aries online. Según el directivo, la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas de la provincia ha impulsado la visibilización de modelos diferentes de expresión y sexualidad.

Indicó, en este sentido, que se trata de una práctica artística que coloca a un hombre con vestimenta femenina exagerando sus atributos. “Es la creación de personajes; un hombre de cualquier orientación sexual pueda plantear un personaje social”, precisó.

La propuesta, advirtió, fue impulsada por el cuerpo estudiantil luego de encuentras y consultas a todo el alumnado. Mientras, continuó, los directivos elevaron el documento a los Concejos Directivos correspondientes y celebraron la propuesta; “no lo vemos alejado a la realidad que vive la sociedad”, argumentó.

Y sentenció: “Por lo tanto va a haber elección de la reina, del rey y manifestaciones artísticas ‘drag queen’”.