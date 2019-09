Sáenz: “Güemes está dormido desde hace muchos años y tenemos que darle el valor que se merece”

Ayer por la tarde, el precandidato a gobernador, Gustavo Sáenz estuvo en Gral. Güemes, donde se reunió con empresarios locales con quienes conversó sobre la realidad por la que atraviesa el sector y las maneras de resolverlas. “Güemes siempre nos recibe con mucho cariño y respeto. Es importante escuchar los problemas y las necesidades de la gente. Güemes está dormido desde hace mucho años y tenemos que darle el valor que se merece porque está ubicado en un lugar estratégico. Necesitamos generar trabajo genuino, es por eso que el comercio y la producción deben ser socios estratégicos del Estado. Para poner a Salta de pie se necesitan gobernantes con capacidad de gestión”.

Y continuó diciendo: “Para eso, el Estado debe darles las herramientas necesarias para que puedan planificar y crecer, eso se logra brindando desde el Estado reglas claras y seguridad jurídica”.







Además se refirió a que la educación es fundamental para construir una Salta distinta. "Tenemos que mejorar nuestra oferta de tecnicaturas con salida laboral en función de las demandas de cada región. Además, es fundamental abrir escuelas de oficios en toda la provincia”.

Sáenz también se refirió a los problemas del sistema de salud, del que Güemes no es ajeno: “Resolver los problemas de salud que tiene toda la provincia es algo urgente, porque sin salud, no hay educación. Sin educación, no hay trabajo y sin trabajo, no hay dignidad. Y para que haya oportunidades de trabajo digno necesitamos poner de pie todo nuestro potencial productivo. Tenemos que hacer que crezca toda la provincia de manera equitativa, es la única manera de salir adelante”.

Previamente, Sáenz junto a los dos precandidatos a intendente por Güemes: Mario Cuenca (del Partido de Identidad Salteña) y Sergio Salvatierra (del Frente Sáenz Gobernador), a los dos precandidatos a intendente por Campo Santo: Carlos Matrichuck (del Partido de Identidad Salteña) y Daniel Rallé (del Frente Sáenz Gobernador), y los dos precandidatos a intendente por El Bordo: Raúl Martínez (del Partido de Identidad Salteña) e Inés Choque (del Frente Sáenz Gobernador). También estaban los precandidatos a diputado provincial: Daniel Segura (del Partido de Identidad Salteña) y Germán Rallé (del Frente Sáenz Gobernador).

Visitaron el merendero San Pantaleón, que atiende a más de 80 chicos del barrio homónimo. En diálogo con los vecinos, Sáenz expresó: “Le agradezco de corazón a Irene por el compromiso y el amor que le brinda a los niños. Tenemos que trabajar por ellos porque son el futuro de nuestra Salta”.

Posteriormente, los precandidatos recorrieron las calles de los barrios El Milagro, Santa Ana, 17 de Agosto, Belgrano, San Vicente, La Tablada, San Isidro y Naranjito, donde conversaron con los vecinos y escucharon sus necesidades. Sáenz sostuvo: “Seguimos recorriendo la provincia, involucrándonos y conociendo la realidad que atraviesa cada salteño”. La jornada concluyó con un festival donde acudieron miles de vecinos de la ciudad.