Organizaciones sociales marchan por el debate nacional de la Emergencia Alimentaria

Este jueves, organizaciones sociales marcharon en pos del debate que se abrirá en el Senado de la Nación por la Emergencia Alimentaria. El proyecto de ley ya posee la media sanción de Diputados. "Estamos marchando para que pueda sancionar la ley que ha surgido de una gran lucha que venimos haciendo las distintas organizaciones" dijo una de las dirigentes por FM Aries.

Además, sostuvo que no solamente piden que se sancione sino que también se implemente. "Es un paliativo que nos va a ayudar. Una canasta básica cuesta 31 mil pesos y eso no lo gana nadie. No se puede vivir con las tarifas dolarizadas" agregó.







Finalmente, hizo mención a los dichos de Cargnello a Macri en el tercer día del Triduo del Milagro: "Fue un gran llamado de atención de lo que se está viviendo el país y la provincia. La realidad es que la estamos pasando mal y no es un secreto".

La movilización inició por Av. San Martín y Buenos Aires hasta Plaza 9 de Julio. Luego circuló por Caseros hasta Córdoba y al llegar a calle Buenos Aires se desconcentraron.