El concejal y médico detenido por abuso en Orán, fue denunciado por otro caso

A dos semanas de que se conociera la detención del médico y concejal oranense Osvaldo Chiodini, por abuso sexual a una mujer embarazada durante una consulta médica, hoy una nueva denuncia se divulga por redes sociales.

Florencia, otra mujer expresó su alivio tras haberse enterado de que el hombre estaba detenido por abuso sexual. Ella cuenta que le sucedió un hecho similar con el médico durante una consulta médica. Asegura que, en ese momento, sintió mucho miedo y no se atrevió a contar lo ocurrido, pero todo este tiempo vivió en ella la culpa.

“Hoy leí esta noticia, no pude aguantar el hecho de que me toca muy de cerca y decidí hacer público un situación que callé por mucho tiempo. Hace dos años atrás yo pasé una situación de abuso por parte de éste Médico. No, no hice la denuncia por miedo, porque no tuve la valentía para hacerlo. Me lo callé y todo eso me consumió, me sentí fragmentada, vulnerable, triste y enojada. Me aleje de muchas personas por no saber pedir ayuda, pasó un tiempo hasta que busqué ayuda psicológica y con muchas fuerzas logré salir de dónde me encontraba” expresó.

Por último, y ante los comentarios tras su publicación aclaró: "Yo no tengo ninguna bandera política, hablo por mí porque no pude hacerlo hace dos años y hoy me animé. Yo sé que no soy la única, sé que hay más como yo y uso este medio ya que es lo que hoy me sirve para poder expresar y de alguna manera desenmascarar al “médico del pueblo”.