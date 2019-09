Nicole Neumann no está pasando un buen momento personal en medio de la trifulca legal con Fabián Cubero por la tenencia compartida de sus tres hijas. Hoy en el programa Nosotros a la mañana, la rubia de repente se quebró en vivo y tuvo que salir del aire mientras declaraba "me quieren ver muerta".

La modelo, al parecer, no pudo soportar un cruce que tuvo con el futbolista durante el corte sobre las tres niñas que tuvieron mientras duró su matrimonio.

Nicole tuvo que abandonar el piso para volver varios minutos después pero al regresar dio su versión sobre lo ocurrido: "Es algo personal, familiar. Es horrible hablar del padre de mis hijas", comenzó.

¿Qué pasó? Nicole Neumann se quebró en vivo: "Me quieren ver muerta". VIDEO pic.twitter.com/TjkNYBsie9 — Minuto Neuquén (@MinutoNeuquen) September 18, 2019

"Va a ser para toda la vida, me guste o no. Estoy 24 horas con temas, temas, trabas, trabas, todo el tiempo volviéndome loca. Es insostenible. No entiendo que alguien se despierte con ganas de hacerte la vida imposible", dijo la panelista.

Luego Ángel de Brito reveló que Nicole Neumann habría dicho a sus compañeros "me quieren ver muerta", en referencia a Fabián Cubero y Mica Viciconte.