Para Segura, le inventaron una causa para tratar de bajar su candidatura a diputado

Tras ser absuelto del delito de abuso de autoridad, el ex intendente de Güemes, Daniel Segura, aseguró que había un interés político detrás. “Buscaban que se me inhabilite para ejercer cargos públicos”, comentó.

Luego que la Justicia decidiera su absolución en la causa seguida por un supuesto hecho de abuso de autoridad contra la jueza de Faltas, Débora Ramírez, el ex intendente de Güemes, Daniel Segura, ante las cámaras de InformateSalta, señaló que fue un claro intento para tratar de impedir su candidatura a diputado provincial.

En la oportunidad, consideró llamativo que a menos de un mes de las elecciones provinciales, la justicia decidiera reactivar la causa, que había sido archivada oportunamente tras corroborarse que el procedimiento administrativo había sido el correcto. “Gracias a Dios, el juez me absolvió, porque todos los empleados municipales hablaron del buen trato y de la forma que tengo de trabajar”.

Asimismo hizo hincapié en la relación que une a la actual intendente Alejandra Fernández con la denunciante. “El primer acto que hace como intendenta electa Fernández es ir a verla a la jueza de Faltas para que le saque una eximición de la multa del esposo”, disparó.

Detalles de la causa

Segura explicó que todo comenzó en 2015 luego que la jueza de Faltas, Débora Ramírez, presentara un certificado por estrés agudo, nombrara temporalmente un sustituto, y luego solicitara una junta médica para evaluar si estaba en condiciones de reintegrarse en el cargo.

No obstante, la solicitud de que un órgano colegiado de profesionales analice su situación no cayó bien a Ramírez, quien planteó el hecho como un supuesto abuso de autoridad. “En ningún momento fue destituida del cargo, porque no está en mis facultades hacerlo, solamente cumplí con los pasos legales”, dijo.