Puestero denunció que fue estafado y golpeado durante el Milagro

Se trata de Mario Saravia, quien señaló que pagó casi 3 mil pesos a la Municipalidad por un puesto en un lugar recóndito por el que no circulaba gente y que encima no contaba con luz. Además manifestó que fue atacado y que la policía no hizo nada.

Al igual que muchos vendedores, Mario Saravia, quien es una persona con discapacidad, pagó casi 3 mil pesos a la municipalidad de Salta para poder colocar un puesto de venta en el Parque San Martín en el marco de la festividad del Milagro. Sin embargo, nada fue como lo imaginó.

Saravia, en diálogo con InformateSalta, contó que le prometieron un lugar sobre San Martín y Santa Fe pero cuando fue a tomar posesión del mismo se dio con la novedad que le había designado otro “en medio de la nada”, atrás de los puestos de venta de libros, por el que no circulaba gente y que encima no contaba con el servicio de luz.







Y como si esto fuera poco, otro feriante obstruyó el acceso al mismo con sillas y mesas, y ante su reclamo, lo agredió físicamente. “La persona que me agredió me tapó la entrada, y no me veía nadie, era como si yo no existiera, estaba encerrado completamente”, se quejó.

En vista de ello, realizó la denuncia correspondiente ante la Policía, pero nada cambió. “No le hicieron nada, lo dejaron ahí, tapándome el paso. El tipo me amenazó varias veces, me señalaba con el dedo. La tengo de testigo a la señora que estaba al lado, y personal que trabaja en el parque, cuando el tipo me amenazaba”, contó.

Por último, hizo hincapié en el perjuicio económico sufrido, puesto que invirtió cerca de 8 mil pesos, pero solo logró vender $500, sin que nada se hiciera cargo de todo lo sucedido. “Me estafó la Municipalidad, me golpearon y la Policía nunca me asistió, es una vergüenza”, finalizó.