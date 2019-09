Urtubey le bajó el tono a la polémica entre Macri y la Iglesia

Siguen las repercusiones respecto a las palabras que Monseñor Mario Cargnello le dirigió al presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante su visita a Salta para participar del Triduo del Milagro, donde le espetó que se llevara la imagen de los pobres, en recordatorio de su promesa de campaña de “pobreza cero”.

Al respecto de la polémica que se gestó entre el Gobierno de la Nación y la Iglesia, con voces enojadas en el medio, el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió sobre este tema.

En diálogo con FM Aries, Urtubey analizó en primer lugar que “el problema de la pobreza es estructural en la Argentina; a aquellos que tenemos responsabilidad pública se nos platea la necesidad de trabajar por los pobres, es algo que tiene que ver con la naturaleza de nuestras funciones”.

No obstante, el mandatario mermó importancia a quienes plantearon las declaraciones de Cargnello como una ofensa personal al presidente: “Me parece que hay que bajar la susceptibilidad, tenemos que hacernos cargo de los que nos toca; ¿vamos a decir que todo está bien? No, todo está bastante mal; ¿Es culpa de Macri? Es culpa de todos, del presidente y de la Argentina, por eso debemos empezar a tener no solo tolerancia, sino también la comprensión de que la gente pueda plantear lo que le parece, en los ámbitos que correspondan”.

“Los trolles de Marcos Peña criticaron que no recibimos bien al Presidente, como si dictásemos al Arzobispo lo que tiene que decir, ¡cosas raras!”, se quejó.

Así, puntualizó en el hecho de que “cuando las cosas no están bien electoralmente, no hay que pensar que hay una conspiración del mundo contra uno, sino que las cosas están mal y por eso la gente vota diferentes; más que enojarse, hay que tratar de enderezar el rumbo del país”.

Finalmente, espetó que “lo que te pone y te saca de la pobreza son las políticas económicas, que se fijan nacionalmente; la política de un gobierno que apunta a la especulación financiera te pone en la pobreza”, concluyó.