Por las bajas ventas, cerró definitivamente sus puertas la casa H&R Maluf

Tras más de 70 años, la mítica empresa salteña H&R Maluf, que supo ser un ejemplo en todo el norte argentino, anunció el cierre definitivo de su local central ubicado en peatonal Alberdi, entre Alvarado y Urquiza.

Al respecto, Liliana Maluf, dueña del histórico comercio salteño, en diálogo con InformateSalta, explicó tomaron la difícil decisión luego de trabajar durante muchos años a pérdida. “No creo que vuelva a abrir, es muy grande la desilusión”, comentó.

Maluf explicó que las bajas ventas no les permitían cubrir ni siquiera los gastos. “No somos ajenos al contexto general y la crisis, la venimos peleando hace rato y fuimos achicando estructura pero es muy difícil competir con los negocios en negro y las grandes cadenas”, subrayó.

También señaló que se vieron acorralados por los organismos recaudatorios. “No te dan planes de pago para los aportes, te limitan, y de a poco te van cerrando todas las puertas, no te dan ninguna opción, el costo laboral es alto y nadie te da una mano”, indicó.







Con respecto a los empleados, indicó que se encuentra en audiencia de conciliación. “Quería juntarme de plata para poder pagarles por eso no cerré antes, pero las indemnizaciones son altas, no he podido concretar los arreglos, pretenden más de lo que yo puedo ofrecer y lo entiendo”.

Por último, descartó que el local, caro a los sentimientos de los salteños, vuelva a abrir sus puertas. “Siento mucha tristeza, mucha frustración, después de tantos años de trabajo pero si no tenés espalda no sobrevivís”, finalizó.





Cabe destacar que hace dos años, habían decidido ponerle punto final a la discoteca, el sector que le dio origen al negocio.