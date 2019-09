No aumentará el estacionamiento medido, congelan el precio del talonario

Este miércoles, concejales decidieron prorrogar el congelamiento del precio del talonario de estacionamiento medido hasta el 31 de diciembre. En consecuencia, el mismo seguirá costado $150 y el precio que se le cobra al que estaciona su auto en los espacios demarcados no sufrirá modificaciones.

“Esto es solicitud de la Asociación de Trabajadores de Estacionamiento de Salta. En el artículo 5 se puso una disposición transitoria de un período de gracia de 90 días para la compra del talonario” explicó el concejal Raúl Córdoba. Además el edil justificó la medida en la situación económica que atraviesa la ciudad y el país.

El precio de estacionamiento medido no aumentará hasta diciembre. Se congeló el costo del talonario y la hora se mantendrá en $15.

Por otra parte, Romina Arroyo indicó: “Lo que piden es que mantengamos congelado el costo del talonario. Este proyecto fue tratado el día lunes con dictamen positivo en Legislación, Hacienda y Tránsito”. Agregó que de darse un aumento en el talonario, este se trasladaría al precio de la hora del estacionamiento medido, por lo que, “esto significaría un golpe al bolsillo para el estacionamiento medido”.

Por último, el concejal Luis López destacó la decisión de los trabajadores de estacionamiento medido de no pedir otro aumento. “Quiero destacar la grandeza de estos trabajadores, porque conociendo la situación actual de este país, ellos primaron la razonabilidad en lo general y no en lo particular. Cuando tratamos este tema, hace tres meses atrás, había un compromiso de ahora estar hablando de un aumento para ellos. Por eso quiero destacar su grandeza y haber primado la situación del país y no trasladar este aumento a los propietarios de automovilistas” concluyó.