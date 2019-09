Daniel Vila denunció presiones del presidente Macri

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, contó este miércoles 18 de septiembre que el presidente Mauricio Macri habría intentado "presionarlo" para que devolviera el espectro de televisión al Estado, a favor del Grupo Clarín. Según detalló durante una entrevista con Alejandro Fantino, el jefe de Estado "lo mandó al Ministro (Oscar) Aguad" —entonces a cargo de la cartera de Comunicación, hoy en Defensa— "a meterme una denuncia penal".

De acuerdo al empresario, todo comenzó cuando el actual mandatario le pidió que reintegrara al Estado el espectro, que es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones. "El presidente asumió un compromiso conmigo. Cuando él asume, me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín", detalló Vila en diálogo con Animales Sueltos, ciclo que se emite por América.

“Yo le dije que no podía y finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía esas medidas judiciales, y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo”, agregó Vila. Luego reveló que Macri "presentó ese documento judicial antes de tiempo", aunque "los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado”. "¿Qué hizo ahí el Presidente? Lo mandó al Ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un Whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse en la libertad, sino también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida porque vivimos en una república en donde los poderes son independientes", concluyó el empresario.

Ante la advertencia de Fantino acerca de una posible citación de la Justicia por sus dichos, Vila contestó: "No solamente tengo los Whatsapp, sino que saqué fotocopias de capturas telefónicas y las he hecho certificar por un escribano". En otro segmento de la entrevista, recalcó: "Yo me siento defraudado por este Gobierno. Cuando a vos te defraudan es porque te quitaron algo que por derecho te correspondía. Siento que este Gobierno a todos nos quitó algo que por derecho nos correspondía: que no hubiera tantos pobres, que no hubiera tanto hambre, que hubiera mejor enseñanza, mejor salud, porque tenemos el derecho y porque para eso le depositamos la confianza".

Fuente: Perfil