“¿Escuchaste que Kaczka dice que soñó con vos y tu cola?”

Mariana Fabbiani no podía creer lo que estaba leyendo durante un corte de El diario de Mariana. Sentada en una silla, la conductora tenía sobre sus piernas un ejemplar de la revista Paparazzi con una entrevista a Guido Kaczka, por lo que se puso a comentarle a Marina Calabró, panelista del programa, las increíbles declaraciones de su colega.

“¿Lo escuchaste a Guido Kaczka diciendo que soñó con vos, con tu cuerpo, con tu cola?”, le preguntó totalmente sorprendida.

“Sí, lo escuché y me pongo colorada. ¡Pobre Guido, después de cruzarme en la radio se quería matar!”, confesó Marina.

“¿Y dónde te vio?”, le consultó la conductora, que aún no podía creer lo que acababa de leer. “La de la tribuna. Él dice que la de los vestidos de ’La tribuna de Guido’”, le explicó.

“‘Es una persona que valoro mucho desde lo profesional’… y te miraba en la tribuna…”, le dijo Mariana, mientras leía partes de la entrevista.

“Y, parece… mirá de lo que me vengo a enterar, e Iliana se puso re celosa, te digo. Porque es la favorita de Guido… Iliana y Marengo son las únicas que nombró en el Martín Fierro. Y me dice ‘¿Cómo que sueña con vos y no sueña conmigo?’. ‘Y no sé, querida’”, contó divertida la panelista.

A fines del año pasado, Guido ya había contado un sueño que había tenido con Marina, durante su programa de radio. En el sueño también estaba Guillermo Coppola, y el conductor reconocía lo linda que le parecía la panelista.



Mirá el video: