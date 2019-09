Taxistas, a favor de las restricciones a los colectivos turísticos: “Queremos que no entren al microcentro”

Tras la polémica entre los concejales y los empresarios del sector turístico por la ordenanza que restringe la circulación y estacionamiento de ómnibus semi y doble piso, Alfredo Carrizo, titular del Sindicato de Choferes de Taxis de Salta, en diálogo con InformateSalta, se mostró a favor de que “no ingresen al microcentro”.

En la oportunidad, hizo hincapié en las complicaciones que generan en el tránsito. “Manejar en hora pico es imposible, muchos incluso se ponen en doble fila para dejar pasajeros”, indicó.

También apuntó que muchos funcionan como ‘transporte ilegal’ ya que realizan traslados a los diferentes puntos de la ciudad, servicio por el cual cobran un determinado monto a cada uno de los pasajeros. “Ya hubo un caso reciente con el bus que vendía pasajes a la Virgen del Cerro, nos oponemos rotundamente a eso”, expresó.

Asimismo consideró que la creación de una playa de transferencia no es la solución de fondo, ya que lo único que provocará es la presencia de una importante cantidad de colectivos truchos y autos ilegales en las inmediaciones del lugar. “Lo que hace falta es control, si no hay control, no tenés nada”.

Volverán a pedir el punto final de las agencias truchas

Por otro lado, Carrizo indicó que presentarán una nota ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para exigir la clausura de las agencias ilegales. “Queremos que hagan más controles, y se bloqueen los números de Whatsapp, de todas estas agencias truchas que son alrededor de 64 agencias, y cada una nuclear alrededor de 80 o 100 autos”.

Licencias veinteañales

El sindicalista agregó también que solicitarán la entrega de las licencias veinteañales, como así también a las mujeres que cumplen con los requisitos. “Hay varios de ellos enfermos, que ya tiene arriba de los 60 o 70, no podemos esperar que se mueran”.

Sin aumentos hasta diciembre

Dijo que si bien los trabajadores necesitan recaudar más, aumentar la tarifa no es bueno para los usuarios, a la vez que indicó que está prevista la readecuación recién en el mes de diciembre. “No es posible que la mitad se la lleve el sistema ilegal, ellos son culpables de lo que está pasando”.