Chicos de Hirpace se quedaron sin su transporte para ir a atenderse

Una situación desesperante están atravesando chicos que recurren a Hirpace, dado que el transporte que los llevaba para sus tratamientos suspendió sus traslados, a raíz de una deuda que la ExProfe mantendría con él, dado que no le pagan desde casi principio de año.

Silvia es la madre de uno de estos chicos, quien en diálogo con Radio Vos explicó la problemática que se desató a raíz de esta deuda del actual programa Incluir Salud. “Mi hijo va a Hirpace, pero como ExProfe no está pagando desde marzo al transportista que lo lleva, él dice que no da más” y por eso suspendió el servicio.

La mujer agregó que, a raíz de esta situación, tanto su marido como ella fueron hasta las oficinas del programa nacional para reclamar. Sin embargo, en el lugar les afirman que están al día con el pago. “Esto me duele porque están tocando a mi hijo, me duele esta burocracia de m…”, sollozó.



Foto El Tribuno.

“A ExProfe no le importa nada, dicen que (los transportes) no puede dejar los chicos sin traslado, pero no hacen nada, mi marido fue, yo fui, me dicen que está todo pagado, pero desde ayer (por el miércoles) 16 chicos están sin traslado”, aseveró.

En su caso, su hijo tiene 18 años y parálisis cerebral, asiste a Hirpace donde le realizan varios tratamientos. Ellos viven en Santa Ana, y el transporte es el único medio para que el chico pueda atenderse, dado que no cuentan con otro medio que lo acerque.

A esta complicación se suma la demora en la entrega de una silla de ruedas postural para su hijo. Según subrayó Silvia, hace dos años que están a la espera de la silla, inclusive presentó un recurso de amparo sin soluciones. Como si esto fuera poco, tiene dificultades para que le entreguen desde el programa los remedios anticonvulsivos.