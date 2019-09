Morales sobre Cargnello: “No escuche al Arzobispo decirle eso a otros presidente u a otros referentes"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acompañado por el presidente Mauricio Macri, inauguró durante la tarde de hoy las obras del aeropuerto internacional Horacio Guzmán. Tras el acto dialogó con la prensa jujeña y con InformateSalta, único medio salteño en el lugar.

“Yo estoy muy contento, fue lo primero que le pedí y cumplieron. Cumplió el presidente. Un aeropuerto de última generación empieza a funcionar ya mañana. Son los dos primeros módulos para que empecemos a demoler el viejo aeropuerto. Yo creo que a fines de noviembre estaría ya inaugurado ya el 100%,” dijo.

En este sentido, subrayó que el nuevo edificio triplica en superficie al antiguo y multiplica por 10 la capacidad de pasajeros, extendiendo de 300 mil a 3 millones. “Nosotros que venimos creciendo ya de 1.8 noche de pernocte, estamos en 2.1, tenemos que hacer más cosas para que se queden más en Jujuy los turistas. Han ingresado en el último año 180 millones de dólares a Jujuy, que traen los turistas y dejan acá. Hemos crecido realmente de una manera importante, estamos con varias empresas aéreas, mañana empieza a volar Norwegian,” expresó.

Consultado por InformateSalta sobre los dichos sobre la pobreza del Arzobispo Mario Cargnello a Mauricio Macri durante la festividad del Milagro, Morales intentó no inmiscuirse en el tema. “No escuche al Arzobispo decirle eso a otros presidente u a otros referentes de un tema que todos sabemos que es así. Me parece que se ha excedido pero no me quiero meter en Salta, ya he tenido problemas cuando dije que nosotros vamos a estar mejor, pero eso es una cosa con respeto. Este aeropuerto es mejor que el de Salta, disculpame que te lo diga, yo los quiero mucho,” bromeó.







Otras actividades

Además de la inauguración, el mandatario jujeño contó que junto a Mauricio Macri también caminaron por Volcán, el pueblo azotado por un alud en año 2017, y charlaron ‘mano a mano’ con los vecinos.

“Estamos terminando, ya entregamos viviendas y entregamos algo muy importante, de las 90 escrituras 55 y estamos trabajando en las otras, que hay gente que está hace muchos años y no tenía escritura,” indicó.

También inauguraron una planta de agua potable en la localidad de Alto Reyes, con capacidad para atender a más de 450 mil personas. “Estamos por lo menos 20, 25 años cubiertos con la producción para todo lo que es el área Metropolitana,” manifestó.