Chofer imprudente hizo vivir momentos de terror a sus pasajeros en Cachi

Pasajeros del colectivo que recorre Cachi - Salta denunció la terrible situación que vivieron en horas de la madrugada. Aparentemente, el chofer no se encontraba en condiciones de realizar el recorrido. Uno de los pasajeros, Eduardo Gonza, contó a InformateSalta que es un recorrido que hace siempre la empresa Ale Hnos, salen a las 3 de la mañana para llegar a las 7.

"Salimos de Payogasta, en el interno 06, desde Cachi hacia la ciudad de Salta y ver que a este tipo en cualquier momento lo vencía el sueño, ver como manejaba, se acomodada para tratar de vencer el cansancio, tiraba manotazos y ver que esos manotazos no encontraban la palanca de cambio, me daba impotencia" relata en su descargo.

Además, el pasajero recordó cuatro momentos que sintió que su vida y la de los demás corría peligro. "Llegando al puente del Maray cuando se le iba a la banquina, atino a decirle si iba bien. Me respondió que sí, pero no podía sacarle la mirada de encima. Lo que me sacó fue antes de llegar al puente de Mal Paso, cuando subió un poco de velocidad y se le cruzó un vehículo. A los pocos metros le grité, tenía encima un caballo que estaba en la banquina y fue cuando le dije: ¡Loco frená!, bajate, despavilate un poco, tomá agua. Pasamos La Merced con él hablando por teléfono, mirando mensajes, escuchando audios. Es una cosa de locos" contó preocupado el hombre.

Eduardo lamenta que los empresarios exploten de esta manera a los empleados con horarios muy apretados, poniendo en riesgo la vida de la gente que se confía del servicio. "Hice el descargo en la Terminal, la que atendía la boletería me contestó ayer salieron 4 coches y uno llego a las 00.30 y que tenia que volver a salir.(o sea en el horario de las 3 am) y con esa respuesta uno piensa bajo qué responsabilidad toman su trabajo los choferes, no tienen un poquito de corazón ver a gente con criaturas" concluyó.