Diosa: las fotos hot y el pasado de fiambrera de la chica del clima de El Trece

Desde que comenzó como "la chica del tiempo" en el noticiero de la mañana de El Trece, Nazarena Di Serio (25),comenzó a abrirse camino en los medios. Preparación no le falta ya que es locutora nacional. Claro que dista mucho de ser la copia de Sol Pérez porque su perfil a la hora de hablar del clima es absolutamente diferente. Siempre impecable, bien vestida e incluso marcando tendencia en sus redes, todos elogian su participación, tanto en El Trece como en TN. Claro que también se ha convertido en asidua participante del programa de Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, y el último miércoles 18, en uno de los juegos (el Tuti Frutti), contó que cuando era más joven, entre otros trabajos que realizó, atendió una fiambrería,



Todo pasó porque uno de los ítems del juego se titulaba "El Día Nacional de...", y cada participante debía decir un día nacional de cualquier cosa, pero que exista, porque después se chequea, y ella dijo "del salame", y además, cuando justo le tocó el ítem "comidas" y cayó la letra "s", Nazarena también dijo "salame". Por lo que todos la miraron y ella aclaró "sí, me encanta el salame, y sé mucho de fiambres porque trabajé en una fiambrería". Ni lerdo ni perezoso, Iván detuvo el juego y pidió todas las explicaciones del caso, y fue allí cuando nos enteramos que la joven había trabajado en un autoservicio en el sector de fiambrería, en su Ituzaingó natal, de modo que sabe mucho de embutidos y quesos, Y hasta dio detalles de la cortadora de fiambres y aclaró que su salame favorito es el picado grueso. Así, #LaChicaDelTiempo de Arriba Argentinos, quien cada mañana presenta el pronóstico sin escotes pronunciados ni minishorts, con voz dulce y sonrisa cautivadora volvió a enamorar a sus fans.

En un momento, cuando se le escapó ese detalle de su pasado dijo "¡ay, qué vergüenza!", pero obviamente no porque sea una vergüenza trabajar en una fiambrería sino porque no fue allí pensando en hablar de eso, y se puso colorada. Es más, allá por 2017, cuando el propio canal le hizo una nota para conocerla mejor ya había contado sobre el tema, pero sin dar detalles, por eso no trascendió.



"Nacida en Ituzaingó, hija de madre soltera y locutora de profesión, antes de llegar a la tele, aprendió a rebuscársela. De hecho, tuvo varios trabajos: vendedora ambulante, vendedora en tiendas de ropa y hasta ¡fiambrera!", decía entonces el portal de El Trece, donde agregaban que fue Guillermo “el Pelado” López, quien la metió en la radio, su primera experiencia en los medios.

"No quiero ser modelo. Soy locutora y la verdad es que una de mis metas profesionales era trabajar en El Trece. Es más, hasta me presenté para participar del programa de Guido Kaczka. Por suerte no tuve que chapar, porque se dieron cuenta de que yo venía para ver a quién podía darle un curriculum y había chicas que habían faltado al trabajo para conseguir novio. Así que les mandé mis datos hasta a los de seguridad. Empecé a contactar a gente por Redes sociales. Hasta que un día me llamaron", contaba en 2017 la bella Nazarena, locutora nacional, en el clima y también, experta en fiambres.