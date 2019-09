El lunes no abrirán supermercados, tiendas ni casas de electrodomésticos

InformateSalta dialogó con Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, quien explicó los motivos del cambio de fecha. “El día de descanso para los empleados de Comercios se establece en la ley 26.541, que cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio. Hace 5 años, entre las Cámaras Empresarias y la Federación Argentina de Empleado de Comercio se decidió el traslado al penúltimo o último lunes de septiembre, por una cuestión operativa, buscando causar el menor impacto en la posibilidad de venta de los comercios”.

En ese marco, el próximo lunes no habrá supermercados, tiendas, cadenas de electrodomésticos. Probablemente haya algunos pequeños comercios atendidos por sus propios dueños. “Para quienes no respeten esta medida, hay instrumentos para denunciar en la Secretaría de Trabajo o en los sindicatos, sin embargo, en los últimos años no se han registrado muchos casos. Sólo hay 4 días en el año que los empleados de comercios no trabajan, el 1 de Mayo, el día del empleado de comercio, Navidad y Año Nuevo”, dijo Ortiz.







Sin dudas, el comercio atraviesa uno de sus peores momentos del año. “Estamos atravesando una dura crisis que en Salta que se profundiza por los niveles de pobreza, en todos los índices negativos Salta está en el podio, muchos despidos, cierres de comercios. Esperamos que en el corto plazo empiece un proceso de recuperación”, manifestó el secretario gremial.

Con respecto a la cantidad de despidos en el sector, Ortiz manifestó: “Tenemos un registro de más de 700 trabajadores despedidos en lo que va del año. Si bien hubo aperturas permitieron incorporar 200 puestos de trabajo, tenemos un saldo negativo de 500 puestos de trabajo. Esto representa cerca de un 4% de los trabajadores registrados en el sector”.

Sobre el bono extraordinario para trabajadores que anunció el Gobierno Nacional, Ortiz señaló que por el momento es sólo una versión política. “Nosotros no estamos exigiendo el bono. Es uno de los tantos errores del gobierno que hace anuncios políticos. Los trabajadores necesitan una recomposición salarial estable y constante, no un bono extraordinario que dura una semana y que al mes se vuelva a perder ingresos con la devaluación”.