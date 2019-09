Villada: “Gustavo Sáenz tiene la firme decisión de producir una transformación en la provincia”

En plena campaña electoral por las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) provinciales que se realizarán el próximo 6 de octubre en Salta, el precandidato a gobernador Gustavo Sáenz, recorre los 23 departamentos y 59 municipios que componen la provincia de Salta.

“Visitamos cada localidad para interiorizarnos, sin intermediarios, acerca de los problemas que enfrentan día a día los salteños”, señaló Ricardo Villada, referente del Frente Sáenz Gobernador y hombre de confianza del actual intendente capitalino.

“Y en cada lugar, a cada vecino, lo escuchamos. Escuchamos con atención lo que tienen que decir, pedir, reclamar o plantear porque Gustavo Sáenz tiene la firme decisión de producir una transformación en la provincia”, aseguró Villada para luego agregar que cada lugar tiene sus propias necesidades, pero existen tres temas que atraviesan transversalmente a Salta: salud, seguridad y empleo.

De acuerdo al funcionario, durante la visita que realizaron a General Güemes, llegaron al merendero San Pantaleón, en donde Irma –la mujer a cargo- les contó las necesidades de los chicos de la zona, pero también mantuvieron una reunión con comerciantes porque “Sáenz le dará el valor que merece esta localidad que está ubicada en un lugar estratégico de la provincia; y para ello es necesario generar trabajo genuino. Y con ese objetivo, el comercio y la producción deben ser socios estratégicos del Estado”.

Para Villada, las visitas que ya realizaron Orán, Anta, Rosario de la Frontera, Metán, Cerrillos y Rosario de Lerma, entre otras localidades, no hacen más que ratificar lso objetivos de Sáenz que sostiene que “Sin salud, no hay educación. Sin educación, no hay trabajo. Sin trabajo, no hay dignidad. Y para que haya oportunidades de trabajo digno necesitamos poner de pie todo nuestro potencial productivo”.

Por ello, hasta el domingo, Sáenz y su equipo están en el norte. “Ya nos reunimos con los oranenses, recorrimos el hospital de Embarcación con el doctor Carlos Funes, además de compartir otras actividades con los vecinos, siempre con el objetivo de escucharlos”.

De acuerdo a la agenda pautada, hoy estarán en Aguaray, en donde mantendrán distintos encuentros con los vecinos, acompañados por el precandidato a intendente por el Frente Sáenz Gobernador, Pablo Arequipa, y por el actual intendente, Alfredo Darouiche, quien se postula a senador provincial.

“Mañana sábado 21 estaremos recorriendo Mosconi y, por la tarde, visitaremos Salvador Mazza. El domingo, en la plaza Moto Méndez, tendremos un gran encuentro con los tartagalenses”, indicó Villada.