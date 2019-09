Podrían aumentar los pasajes de colectivos de larga distancia

Empresarios advierten que de no conseguir una respuesta del Ministerio de Transporte de Nación por la fuerte suba del gasoil, tendrían que trasladar los costos al precio de los tickets.

El congelamiento de las tarifas de los combustibles duró poco para los automovilistas, pero nada para las empresas de transporte de larga distancia, que sufrieron un fuerte incremento en el costo de su principal insumo: el gasoil. Al respecto, Daniel Arena, gerente de La Veloz, quien explicó a IN Salta los alcances de la crisis que enfrentan.

“Las empresas petroleras, con la libertad que les dio el Gobierno, aumentaron el gasoil que es el principal elemento movilizador de nuestras unidades. Hemos empezado a recibir a principio de septiembre aumentos del 25% en los precios de gasoil. Esto genera una inconsistencia bastante grande porque sale más caro comprar 3 mil litros de gasoil que comprar un litro en la estación de servicio. Esto obviamente nos afecta muchísimo, porque en nuestra estructura de costo el gasoil representa casi un 30%,” dijo.

En este sentido, indicó que pese a los pedidos de reunión con el Ministerio de Transporte de Nación, no obtuvieron respuestas por lo que no descartan trasladar los costos al precio de los pasajes.

“Estamos tratando de evitar ajustar tarifas, dado que la situación económica no es la mejor para aplicar aumentos de precios. Pero si no logramos que nos escuche el Gobierno, no nos va a quedar otra alternativa,” expresó.