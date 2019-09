Cristina Kirchner contra el Gobierno: “Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola”

La ex presidenta Cristina Kirchner presentó su libro Sinceramente en La Matanza y, una vez más, le apuntó al Gobierno de Mauricio Macri. Esta vez, lo hizo con una afirmación insólita: "Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola", informó Clarín.com

Así se refirió al Plan Preventivo de Crisis (PPC) de la empresa mexicana Femsa, encargada del embotellado de los productos Coca Cola en el país.



"Acá (por La Matanza) se vendía Coca Cola a rolete y estos la fundieron. Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola, tenés que ser horrible. Le puede pasar a cualquiera con un restaurante, pero la Coca Cola...", lanzó Cristina.

En aquel planteó, la compañía que opera desde el barrio porteño de Pompeya justificó su pedido para “readecuar su estructura de trabajo”.

La presentación de Cristina Kirchner se realiza en el auditorio de la Universidad de La Matanza, colmado por 1600 personas.

Como en las últimas dos presentaciones de su libro, a Cristina Kirchner se le entrecortó la voz apenas comenzó, al decir que visitar a La Matanza "es estar con él", en referencia a Néstor Kirchner.

La expresidenta insistió en que "el endeudamiento y el hambre" le "resultan intolerables" y apuntó una vez más contra el Gobierno, al sostener que "vinieron proponiendo hambre cero y nos vamos con leyes de emergencia alimentaria".

Y también volvió a cuestionar la decisión de acudir al FMI: "Para mí, el punto de inflexión de este gobierno fue el año pasado, en 2018, cuando deciden ir al Fondo. Porque además hay toda una historia con esto, de la Argentina, de su endeudamiento y hasta también del propio Fondo".

Luego de recordar los fundamentos con los que se creó el FMI, la senadora nacional y candidata a vicepresidente se refirió a "uno de los cuatro puntos fundamentales de su constitución” que establece la “prohibición de que los fondos del Fondo Monetario sean girados para algún país, para que este país por la cuenta capital fugue los dólares”.

“Algo que fue sistemáticamente violado en este último acuerdo”, denunció.

Para la expresidenta, será necesario discutir en Argentina "el tema de la estabilización y del endeudamiento, porque el endeudamiento de Argentina como uno de los grandes motivos de desestabilización de la economía ante la crisis de deuda no es una cosa que empezó ni ayer ni antes de ayer".

"Yo tengo el registro de un Raúl Alfonsín viniendo en la democracia y poniéndole un punto final, un nunca más a los golpes militares. Yo creo que este Gobierno tiene que hacer algo para ponerle un punto final al endeudamiento de la Argentina", sostuvo.

Y siguieron las críticas al Gobierno al señalar que "decían que el Congreso era una escribanía": "Ellos que vinieron en nombre de las instituciones, pero las avasallaron a todas. El congreso no funciona, no se abre, no hay sesiones", sentenció.

Para Cristina Kirchner, si gana las elecciones el Frente de Todos comenzará "una etapa política diferente. Alberto (Fernández) es una persona de mucho dialogo, de mucho hablar, de mucho conciliar, pero yo quiero que también los sectores que más se han beneficiado y los que pueden seguir comiendo, estudiando, viajando, viviendo, le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir. Me parece que esto es la etapa que viene”.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández regresó este jueves de Cuba, a donde había viajado el miércoles 11 para visitar a su hija Florencia, quien realiza un tratamiento médico en La Habana.

La que realiza en La Matanza es la tercera presentación de Sinceramente después de la contundente victoria del Frente de Todos en las PASO.