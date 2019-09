Boca le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y es puntero

Boca se adueñó del clásico ante San Lorenzo y no solo se llevó un valiosísimo triunfo en condición de visitante, sino que volvió a subirse a la cima de la Superliga y mira a todos desde arriba. En el partido válido por la séptima fecha, que se disputó en el Nuevo Gasómetro, el conjunto de Gustavo Alfaro se impuso por 2-0 con goles Lisandro López y Jan Hurtado.

El encuentro tuvo un primer minuto frenético: Bebelo Reynoso tuvo su chance con un tiro libre que provocó una buena respuesta del arquero Nicolás Navarro y, en la respuesta, Oscar Romero definió desviado luego de un veloz contraataque.

En un primer tiempo que no tenía emociones los centros y las pelotas paradas se convertían en las armas predilectas de ambos equipos para acercarse al arco rival. Así, a los 21', el árbitro Mauro Vigliano le anuló un gol a Boca a instancias del línea: Franco Soldano había cabeceado a la red a la salida de un tiro libre, pero la jugada fue invalidada por una presunta posición adelantada de Lisandro López, detalla Infobae.

San Lorenzo se acercó sobre los 22' con un remate de Fernando Belluschi desde la medialuna que se fue por arriba del travesaño. Boca, en tanto, tuvo su oportunidad con un tiro de esquina que peinaron en el área y que Nicolás Capaldo no llegó a empujar casi sobre la línea.

La apertura del marcador para el Xeneize llegó sobre el cierre de la primera etapa y fue de pelota parada, la alternativa que mejor le sentó en ese tramo del encueentro. Tras un córner, Lisandro López se elevó en el área y conectó un cabezazo de pique al suelo que venció a Navarro y se convirtió en el 1-0.

En la segunda parte los dirigidos por Juan Antonio Pizzi intentaron acercarse apostando a la tenencia de pelota. Sin embargo, carecieron de profundidad. Solo un intento de Lucas Menossi desde la medialuna pudo poner en alerta a Esteban Andrada, que sobre el final extendería su gran momento convirtiéndose en una de las figuras del partido

El final ganó en intensidad. Mauro Pittón probó con un suave toque tras un centro atrás de Adolfo Gaich, pero Andrada respondió tomando la pelota con una mano. Boca quiso liquidarlo en la contra, pero Eduardo Salvio -que volvió a jugar tras su lesión- perdió en el mano a mano ante Navarro.

Ya en tiempo de descuento, el arquero de Boca volvió a imponer su seguridad ante un cabezazo de Ángel Romero. Sobre los 47', El Xeneize liquidó el pleito: Salvio demostró que volvió en gran forma e hizo una gran jugada individual para habilitar a Jan Hurtado, quien marcó su primer gol con la camiseta del club

San Lorenzo no pudo quebrar el invicto de Esteban Andrada, que en los primeros siete partidos del torneo no recibió goles. Es más, desde que llegó al arco boquense, el ex portero de Lanús terminó con la valla invicta en 33 de los 48 partidos que jugó.

Boca, uno de los tres invictos del certamen, suma 17 puntos y es el único líder de la Superliga. Recuperó la cima que había perdido el viernes por la noche a manos de Argentinos Juniors, que ahora es escolta con 15 unidades.

Para El Ciclón fue la segunda derrota consecutiva, luego de haber caído ante Colón en Santa Fe en la fecha pasada. Los de Pizzi quedaron con 13 puntos y quedaron relegados de la cima.