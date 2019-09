Verónica Castro salió del closet

En la Argentina nunca imaginamos que esa eterna heroína que fue para nosotros Verónica Castro tenía otra historia a la que siempre contó ella. Y tanto aquí como en el Río de la Plata se le rindió idolatría y cariño incondicionales cada vez que la estrella mexicana venía por estos lados, o se la nombraba. Pero de un día para otro, la actriz y conductora azteca Yolanda Andrade, sin nada ni nadie que permitiera preverlo declaró públicamente que en 2003, se había casado con Verónica en Amsterdam, Holanda, y que tal decisión no era casualidad porque su amor duró cinco años y medio de pareja, amén de las idas y vueltas que tuvo esta historia para ambas. ¡Un escándalo mundial!

Los titulares hablaron de la homosexualidad de Verónica Castro que rotundamente salió a negar y mucho más el casamiento con Yolanda, a la que denunció de haberla traicionado en sus fibras más íntimas con tamaña mentira. De ahí el inmediato retiro de los medios y su firme decisión de abandonar sus 53 años de carrera artística en un santiamén.

Lamentablemente, para Verónica Castro, internet y la globalización informativa nos permite comunicarnos con colegas y periodistas aztecas de los más respetados que confirman no solo el aspecto lésbico de la denominada “Corchito Erótico”, sino también de una vida transitada en la bisexualidad con naturalidad jamás confirmada pero que todo México la conocía desde antes, mucho antes..

Es más, no todo el mundo la quiere a Verónica en su tierra ya que dicen que no ha sido una buena madre, novia y compañera. En el caso de su afamado hijo Cristian Castro siempre tuvo pésima relación con él, después de haberle ocultado durante la mayoría de su vida que su padre era “El Loco” Valdéz, que se relacionó con Verónica siendo un hombre casado y de allí que ella se lo ocultara a su hijo.



Verónica Castro y Yolanda Andrade, un amor que salió a la luz años después

Por su madre, Cristian se terminó separando en su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman, que en pleno divorcio le pidió a su marido las escrituras de la casa donde vivían y Verónica no se las quiso dar generando un incidente en el que él la agredió a golpes y Yolanda, novia de Verónica, la tuvo que internar en el Distrito Federal. En el caso de su segundo hijo Michelle, fruto de su amor con Enrique Niembro, Verónica no lo presentó con énfasis y hasta lo negó porque no le gustaba estéticamente por ser demasiado “machote” sin estilización.

Ella en su derrotero bisexual supo formar parejas con Omar Fierro, El Temerario y el argentino Jorge Martínez que luego supieron que Verónica también se las ingenió para enamorar a Ana Gabriel y hoy a su manager Lizy Barrera que es con quien comparte sus noches y dormitorios, aunque lo niegue temerosa de los reproches que su anciana madre le prodigaba ante las difusiones de semejantes historias. No se puede tapar el sol con las manos y aunque Verónica Castro todavía no lo haya aprendido, Yolanda Andrade se ha encargado de darle un buen empujón para sacarla del closet y dejar en evidencia algo que la diva jamás podrá volver a guardar y esconder.

Por Luis Ventura

DiarioShow