Mañana, la sentencia en el juicio contra Ricardo Lona

La Mesa de Derechos Humanos de Salta invita a la comunidad a presenciar la sentencia en el juicio que se le sigue Lona en la causa en la que lo investigan por los delitos de ser partícipe necesario y prevaricato en relación con el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, publicó El Tribuno.

El Tribunal Federal está constituido por Gabriela Elisa Catalano, Juan Carlos Reynaga y Gabriel Eduardo Casas. Los fiscales son Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek.

La Fiscalía acusó al exmagistrado por "encubrimiento" e "incumplimiento en los deberes de funcionario", y pidió una pena de 15 años de prisión.

En tanto que los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella; por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, David Leiva, María José Castillo y Martín Plaza, y Matías Duarte, por la familia Ragone, pidieron la cadena perpetua por considerar que el juez es partícipe necesario en la desaparición y muerte de Ragone.







"El fiscal me desilusionó porque pensaba que Amad era el hombre fuerte de la Fiscalía. Me desilusionó porque no cambió la carátula a cómplice necesario. No estuvo a la altura de las circunstancias y me hace sospechar una vez más de la Justicia", dijo Fernando Pequeño, nieto de Ragone.

El martes será el turno de alegato de la defensa y luego se leerá la sentencia, todo en la misma jornada. Es el juicio número 11 por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia.

"Yo pretendo que la sentencia para el exjuez federal Ricardo Lona sea la condena a cadena perpetua por ser cómplice del secuestro y asesinato de Miguel Ragone. También quiero que el TOF realice una mención especial para que se investigue dónde está el cuerpo de mi abuelo. Que se haga mención especial sobre cómo este exjuez avergonzó a todo el Poder Judicial porque lo puso al servicio del genocidio. También es necesario que el poder político concentrado haga un mea culpa por preservar a Lona mientras le fue útil", dijo.

Los hechos ocurrieron a las 8 del 11 de marzo de 1976, en la ciudad de Salta, cuando secuestraron al exgobernador en la calle Del Milagro al 100, en la zona del monumento a Güemes. En ese hecho los secuestradores, miembros del Ejército y de la Policía de Salta, mataron al comerciante e intentaron asesinar a la empleada.