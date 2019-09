Pegini y una dura autocrítica: “No hay que depender de la suerte”

El arquero de Central Norte no ocultó su bronca tras el empate ante Sportivo Las Parejas. “Hicimos el gol y no aparecimos más. No creamos más situaciones. Nos está costando cerrar los partidos”, dijo.

Luego que se le escapara en el último minuto el triunfo que le habría permitido quedar como único puntero de la tabla, Mauricio Pegini, arquero de Central Norte, en diálogo con InformateSalta realizó una fuerte autocrítica.

El ex Mitre reconoció que el equipo jugó mal y luego del gol se dedicó a esperar el pitazo final. “Hicimos el gol y no aparecimos más. No creamos más situaciones. No podemos jugar con esas cosas. Estos equipos te vienen a jugar de igual y a llevarse algo y lo consiguieron. Nosotros le regalamos un punto”, dijo.







El guardavalla lamentó que en una jugada desafortunada se les escapó todo lo hecho en los 90 minutos. “El equipo se cerró bien atrás, cuidamos bien el resultado pero en un rebote nos terminan empatando. Hay que trabajar para que no vuelva a repetirse. Lo positivo es que se sumó y no se perdió pero se podría haber ganado”, expresó.

No obstante, aseguró que fue justo el empate. “Me voy con una bronca tremenda. Podés jugar mal y llevarte tres puntos y hoy era la tarde para ligar porque jugamos mal, después del gol ellos se adueñaron de la pelota y crearon situaciones para empatar y creo que lo merecieron, fue un justo empate, no hay que depender de la suerte”, dijo.







El “Rulo” también afirmó que no se puede regalar puntos de local. “La verdad que hago mucha autocrítica y hay que seguir trabajando. Creo que nos faltó convencernos que podíamos lastimarlo en segundas jugadas y de contragolpe. Nos está costando cerrar los partidos. No hay que regalar, nos puede costar la clasificación”.

Por último dijo que la falla estuvo en no jugar como se había planificado en la semana e hizo hincapié en la falta de experiencia para cerrar los partidos. “No afianzamos lo que nos había pedido el técnico en la semana”, dijo.

El próximo partido, el cuervo visitará a Guemes de Santiago del Estero.