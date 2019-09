Las primeras fotos de Claudio Paul Caniggia con su nueva novia

n medio del escándalo con Mariana Nannis, y a pesar de los rumores que indicaban que tenía intenciones de regresar a Brasil, Claudio Paul Caniggia fue retratado en Buenos Aires a bordo de su auto junto a su nueva novia, Sofía Bonelli.

Según contó el periodista Diego Esteves en Infama, ciclo que mostró las imágenes, la pareja fue retratada este sábado a la tarde en Puerto Madero, cuando salieron a disfrutar de la tarde primaveral. Con anteojos de sol pero con las ventanillas del auto bajas, queda demostrado que ya no se esconden y no tienen inconvenientes en ser vistos juntos públicamente.

La semana pasada comenzaron a circular algunas versiones que indicaban que Caniggia y Bonelli regresarían a Brasil, pero finalmente tomaron la decisión de quedarse en la Argentina: fueron vistos cenando el viernes pasado en el Faena, y esta tarde por las calles de Puerto Madero.

Caniggia y Bonelli están juntos hace más de cinco meses, aunque la relación recién fue oficializada la semana pasada cuando el ex futbolista solicitó un bozal legal para que Nannis no pueda nombrarlo tanto a él como a su pareja.

"Resuelvo intimar a la señora Mariana Belén Solange Nannis Silles a abstenerse de difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros información, noticia, dato, imagen de todo tipo respecto del señor Claudio Paul Caniggia, su familia y/o su pareja la señorita Sofía Bonelli en medios gráficos, radiales, televisivos y/o redes sociales, web y todo otro medio de comunicación masiva", indica el documento firmado por el juez que avaló el pedido del ex jugador.

De esta manera, se confirmó que Caniggia está en pareja con la modelo y periodista Sofía Bonelli. "No te puedo decir que estoy bien porque pasé por momentos de mucha bronca", dijo la joven.

"Todo está en manos de la Justicia desde que ella se sentó en el programa de Susana Giménez y le había llegado mi carta documento. Habló igual de mí, hasta el día de hoy, y mandó a terceros a decir cualquier cosa y convencer en diferentes programas de lo que yo era", agregó Bonelli.

Mientras tanto, el Dr. Juan Manuel Dragrani, abogado de Mariana Nannis, se refirió en diálogo con Infama al resultado de los estudios médicos que se realizó Caniggia a pedido de la mediática, luego de denunciarlo por adicciones: "La jueza pidió que no se divulguen los estudios médicos que se realizó Claudio; es razonable que así suceda. Esta fue una petición del Dr. Burlando (abogado de Caniggia). Todavía la jueza no resolvió sobre la cuestión de fondo, no sabemos qué medidas se van a tomar al respecto. No tuvimos acceso al resultado de los estudios, allí evaluaremos si los apelamos. Mariana sigue en Italia. Ella no tiene problemas en ir a los programas a hablar, sabe cuáles son las consecuencias", finalizó el letrado.