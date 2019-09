Se deformó la cara para tener los labios más grandes del mundo

Una joven búlgara de 22 años se propuso tener los labios más grandes del mundo y para eso se sometió a más de 15 procedimientos estéticos para alcanzar su objetivo, ya que en su país ese rasgo físico ’es moda’.

Andrea Emilova Ivanova vive en Sofía, capital de Bulgaria, y recientemente confesó su felicidad al saltar la fama mundial debido a su prominente boca y no hace caso de las críticas al deformar su rostro gracias a sucesivas intervenciones quirúrgicas: "Me gustan mis labios ahora, más que antes. Me siento muy bien y feliz con mis nuevos labios porque con labios más grandes me veo más bonita y en mi país esta es la moda ahora".

Ivanova confesó que ya pasó por todas las clínicas para tratamientos estéticos en la capital del país europeo y explicó que en sus labios ya puso todo tipo de productos para provocar el aumento del volumen de los mismos.

Ahora la meta para la joven es alcanzar el título de la persona con los labios más grandes y no niega su aspiración: "¿Por qué no? En mi país los labios grandes están de moda y también hay muchas chicas que se realizan rellenos. Para tener los labios más grandes del mundo creo que voy a tener competencia".



Mirá cómo era antes: