¿Dónde están las monedas de $5?

A pocos meses que deje de circular el billete, aún no se ven en los comercios las monedas que lo reemplazarán.

A poco menos de cuatro meses para que el billete que lleva plasmado al General San Martín deje de circular, son muchos los comercios que lo manejan como única opción para dar vuelto a sus clientes. La gran mayoría están rotos o lavados. ¿Y las monedas? ¿Dónde están?

Según consignó El Tribuno, en una panadería que está al inicio de la peatonal Alberdi, los encargados no conocen la moneda aunque saben de su existencia. "Algunos billetes de $5 o $10 están hechos un desastre. Generalmente, los turistas porteños los rechazan, no los aceptan como puede hacerlo el salteño, tal vez porque ellos no viven la misma realidad que nosotros, que es la falta de billetes. Ojalá aparezca pronto la moneda", afirmó la encargada.

En la misma peatonal, en un local de accesorios femeninos, las empleadas tampoco vieron la nueva cara de los $5. "Al haber tan poco cambio, aceptamos los billetes en mal estado. Cuando tenemos que dar vuelto, la gente se queja y pide que se los cambiemos por otros que no estén tan mal. Estamos enteradas de la moneda, pero aún no la vimos. Estamos casi seguras de que va a pasar lo mismo que con la de $2, que al poco tiempo de que la lanzaron para reemplazar al billete no se conseguían más", contaron las cajeras.

En los carritos de pochoclos se repite el problema. En la esquina de peatonal Alberdi y calle Urquiza los billetes deteriorados se reciben para no perder más clientes en medio de la crisis.

Una reconocida heladería de la peatonal acepta algunos de los billetes, dependiendo del estado en el que se encuentren. "Cuando nos traen cambio, los billetes están parchados con cinta. Si un cliente quiere pagar con un billete así, no se lo aceptamos. No pasa seguido, tratamos de que nos den billetes en buenas condiciones. A veces se enojan", comentó uno de los cajeros.

Dos de las empleadas de un local de tómbola contaron que llegó a sus manos una moneda de $5. "Hace un tiempo la vimos circular, pero aún no hay. Lo mismo dijeron de las monedas de $2, que llevó a que saquen el billete", señaló una de ellas.

En el mercado San Miguel los puesteros compartieron la misma opinión: no la ven en circulación pese a la gran afluencia de compradores que llegan todos los días al centro comercial. Por otro lado, agregaron que se reciben algunos billetes de $5 o $10 en malas condiciones, pero no es frecuente.