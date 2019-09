Buscan a Karen, una adolescente de 17 años con retraso madurativo

Karen Abigail Sánchez, tiene 17 años, retraso madurativo, toma una medicación recetada por su psiquiatra y su familia la busca intensamente desde el sábado a la mañana. Según aseguran, la menor fue bajada del colectivo 7C por un inspector al no contar con su tarjeta sobre la ruta 26.

Al respecto, Soledad, su mamá, contó a InformateSalta que ella la vio por última vez el 21 de septiembre, a las 8:30 de la mañana antes de salir a trabajar, Karen quedó en su casa. “No tenía intenciones de mandarla a la marcha contra los femicidios convocada por la CCC en la Plaza 4 Siglos. Me llamó diciéndome de que la hija de mi vecina le dijo que vayan a la marcha y ella le dijo que no tenía para el boleto y dije que les pida que le paguen el boleto porque deje plata solamente para cocinar y no tarjeta,” dijo.

Tras esa conversación, ella quedó convencida que la jovencita iba a decirles a sus vecinas que le pagaran el boleto, lo que no sucedió. “Esta señora tenía dos boletos nada más y Karen subió así no más parece. Que se iba a imaginar ella que justo iba a subir el inspector y la iba a bajar del colectivo en la ruta 26,” expresó.

La mujer subrayó que la adolescente tiene un retraso madurativo y toma medicación recetada por un psiquiatra, que la tranquiliza. “El retraso mental que ella tiene, ella no mide el peligro, no piensa las consecuencias, no piensa antes de hacer algo, es espontánea. Si alguien la vio, la charló, ella agarró viaje ya,” indicó.

Hasta el momento, ella recibió un mensaje en el que le aseguraban que una jovencita, con la misma describió que brindó de Karen, había sido vista en la zona conocida como “El Bajo” acompañada de dos personas. Desconoce sin menores o mayores de edad.

“Todavía no sabemos nada. Yo llamé a la Brigada porque desde ayer a la tarde que no los veo y me dijeron que estaban haciendo un rastrillaje en el Bajo, yo les mandé esa pista que me habían mandado a mí y que ahora a la tarde iban a volver a redoblar el rastrillaje. No hay pistas porque donde la bajaron a mi hija no hay cámaras,” manifestó.

Soledad hizo hincapié que desde la empresa de colectivos explicaron que los inspectores no trabajan durante los fines de semana sin embargo asegura que varios testigos testificaron que no es la primera vez que pasa algo así. “Nadie se solidariza, nadie te va a dar $23, pero ahora por $23 mi hija está perdida,” se lamentó.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal Nº 6 por lo que ella junto a otros vecinos se presentarán mañana a pedir que se movilicen más los recursos para encontrar a su hija.

Karen es alta, es de tez blanca, tiene cabello claro hasta el hombro. Vestía un buzo color rosa y una calza blanca y negro, zapatillas lilas. Cualquier información, por favor, comunicarse al 3875026130 (Soledad) o al Sistema de Emergencias 911.