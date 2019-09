Pichanal: Habló la adolescente maltratada por sus familiares

Esta tarde, se conoció como una adolescente fue víctima de un grave episodio de violencia intrafamiliar, registrado a través de un video que luego se viralizó como prueba de lo sucedido. Su tía, Celina Peñalba, radicó la denuncia en la comisaría local.

“Estaba en la casa de una amiga, mi mamá no quería que yo esté ahí pero le dijeron que estaba ahí fue y me busco. Le dije que no quería ir porque era sabido que él (Mario Peñalba) me iba a pagar” dijo la joven de 15 años al periodista Matías Saracho.

Por su parte, otra de sus tías, Celina Peñalba, confirmó que este no sería el primer episodio de violencia que le tocaba sufrir a su sobrina. “Yo ya la tenía a ella, la recibí en Orán, pero su madre apareció con la Policía a sacármela, diciendo que nunca la maltrataba que ella era la madre”.

Sin embargo, la mujer indicó que la adolescente le contó en reiteradas ocasiones que era golpeada por su madre y su tío. “Fue la primera vez que le pegaron, que ella disparó para mi casa, per la madre fue con la Policía. Yo quiero ayudarla, no la voy a dejar sola, ya la dejé sola una vez. Tengo mensajes muy duros de ella sobre agresiones físicas, verbales. Me dijo que se prefería matarse antes de vivir así”.