Festejaba su recibida y la policía la detuvo por exhibicionismo

Otra vez una estudiante universitaria de San Juan terminó tras las rejas en medio del festejo de su recibida. Esta vez una joven que acababa de graduarse en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ terminó detenida acusada de “exhibicionismo en la vía pública”. A la estudiante también le labraron un acta por obstrucción del tránsito.

El curioso hecho ocurrió este último viernes en pleno centro sanjuanino. Giuliana Inglese, recién recibida de ingeniera, optó por el clásico festejo en una camioneta Ford Ranger blanca por las principales calles de la provincia. La joven vestía ropa hecha jirones y sucia. En la parte trasera del vehículo iba acompañada de colegas y familiares.

Sin embargo, la celebración terminó de una manera inesperada cuando policías que viajaban en un patrullero la interceptaron y demoraron. Esto sucedió en calle Ignacio de la Roza, entre Catamarca y Sarmiento. Los uniformados le labraron un acta por obstrucción del tránsito y por exhibicionismo en la vía pública, ya que vestía una bikini. La camioneta en la que se trasladada también quedó retenida.

La situación generó asombro e indignación en las redes sociales. Lo mismo para la flamante ingeniera y sus familiares. “Me recibo una sola vez en la vida de ingeniera y me hacen este papelón. En un mes me voy del país, antes me hacen todo este quilombo”, afirmó la joven.

Este es el segundo caso en poco más de un mes. El 6 de agosto, policías también detuvieron a una joven que festejaba su título y viajaba sentada en el baúl de un auto. En este caso se la acusó de provocar disturbios en la vía pública y resistencia a la autoridad.