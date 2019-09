Lionel Messi se quedó con el premio The Best al mejor futbolista del mundo

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador el mundo del 2019 al recibir por primera vez en su carrera el premio The Best, otorgado por la FIFA en Milán, por encima del defensor holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

En una carrera excepcional y deslumbrante hasta la fecha, hay pocos récords y galardones individuales que no se haya llevado Lionel Messi. Uno que le había sido esquivo era el premio The Best al jugador de la FIFA, hasta este año.

Tras una espléndida campaña nacional en la que el incombustible argentino ayudó una vez más a su equipo a ganar La Liga española (la 10ª de su carrera), también se adjudicó la Bota de Oro europea por sexta vez tras meter 36 goles en el curso liguero 2018/19.

Su extraordinario balance goleador no entorpeció su capacidad para ayudar a sus compañeros, ya que la Pulga registró más asistencias que nadie (13) durante toda la campaña liguera.

Su brillantez, asimismo, ayudó a los Blaugrana a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA y la final de la Copa del Rey, y también contribuyó al tercer puesto de Argentina en la Copa América. Aunque haya necesitado cuatro intentos, Messi ya fue distinguido como The Best.

"Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. Lo más importante son los premios colectivos. Hoy también es una noche muy especial para mí porqué vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", afirmó el capitán del Barcelona y de la Selección Argentina.

Messi, de 32 años, ganó una vez el premio Mejor Jugador del año FIFA (2009), cuatro veces el FIFA Balón de Oro (2010, 2011, 2012 y 2015) y hoy, por primera ocasión, el premio The Best, instaurado desde 2016.

Los resultados de los votos