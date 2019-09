Expectativa por el veredicto del juicio al ex juez Ricardo Lona

Pantalla gigante, el aguante de agrupaciones de Derechos Humanos, una fuerte cobertura de seguridad y figuras de todo tinte político acompañarán la última audiencia de juicio al ex juez, una jornada considerada histórica.

Como sucedió el 11 de octubre de 2011, cuando se dio a conocer el fallo que condenó a Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guil la pena de prisión perpetua por el secuestro y desaparición del ex gobernador, Migue Ragone, hoy se espera una sala llena y creciente expectativa por un segundo fallo por los mismos crímenes, aunque esta vez el acusado es el ex juez Ricardo Lona.

Desde el 6 se agosto pasado, Lona enfrenta un juicio histórico por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento, acusaciones que ponen en tela de juicio su actuación al frente del expediente abierto para investigar los crímenes de Ragone, de su vecino, Santiago Arredes, y de Margarita Martínez de Leal, hechos ocurrido el 11 de marzo de 1976 en la calle Del Milagro, entre los pasajes San Lorenzo y Apolinario Saravia.

Después de más de una docena de audiencias, en las que declararon más de 25 testigos, Lona llega a la última audiencia con un pedido de pena de 15 años de prisión por los delitos imputados, como así también el de partícipe secundario del delito de homicidio agravado de Ragone, Arredes y el ataque a Martínez de Leal.







Los 15 años de cárcel efectiva fueron solicitados por el fiscal federal, Carlos Amad, quien también solicitó que los delitos achacados a Lona sean declarados de lesa humanidad. Las querellas, en tanto, pidieron una condena de prisión perpetua para el ex juez, a quien consideran partícipe necesario de los homicidios de Ragone, Arredes y la tentativa en perjuicio de Martínez de Leal.

Garantía de impunidad

Los querellantes, tanto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como por el Espacio, Memoria, Justicia y Verdad y por la familia Ragone, entienden que los crímenes no se habrían podido cometer de no ser por la garantía de impunidad que Lona les brindó posteriormente.







El fiscal Amad, sin embargo, no acompañó esta hipótesis criminal y se quedó sólo con la participación secundaria de Lona en los hechos, lo que le valió las críticas de las agrupaciones de Derechos Humanos y la del nieto de Ragone, quien fustigó a Amad por no pedir la prisión perpetua para el ex juez.

Hoy, en tanto, el tribunal, bajo la presidencia del juez, Gabriel Casas y sus colegas, Juan Carlos Reynaga y Gabriela Catalano, escucharan el alegato de la defensa de Lona, a cargo de los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz, quienes tendrá el primer turno para exponer las razones por la que consideran que el ex juez es inocente.