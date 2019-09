Maradona cargó contra el arbitraje de Mastrángelo

"A Mastrángelo no se le puede decir nada. Es malo, nació malo y va a morir malo", dijo respecto de un polémico penal marcado por el juez en contra de su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, se mostró disconforme con el arbitraje de Hernán Mastrángelo en la derrota que sufrió su equipo ante Talleres, en Córdoba, y dijo que le gustaría ‘que los jueces dirijan bien para los dos lados‘.

El DT del ‘Lobo’, que sufrió su segunda caída en la misma cantidad de partidos al frente del equipo, dijo que el resultado es ‘una gran amargura‘.

‘Lo teníamos empatado pero llegó este penal‘, sostuvo Diego en referencia a la sanción de Mastrángelo cuando promediaba el complemento y que sirvió para el tanto del colombiano Dayro Moreno y el 2 a 1 para los cordobeses.

‘A Mastrángelo no se le puede decir nada. Es malo, nació malo y va a morir malo‘, sentenció Maradona, que vivió una noche de tristeza justo en una jornada pletórica de alegría para Lionel Messi, ganador del premio The Best otorgado al mejor futbolista del mundo. Paradojas del destino.