Mauricio Macri celebró el acuerdo por el "bono" de $5000 pero desde la UIA ponen en duda su pago

Miguel Acevedo no descartó que algunas empresas no puedan cumplir con el refuerzo para los trabajadores del sector privado.

Tras arribar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Mauricio Macri destacó el acuerdo que alcanzó el Gobierno con empresarios y gremialistas para pagar una recomposición salarial de $5000 para los trabajadores del sector privado.

"Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

La cifra de $5.000 para el sector privado será "no remunerativo", es decir, no se aplicarán las cargas sociales para su efectivización, y "a cuenta de las próximas revisiones paritarias" para compensar la caída salarial. Este punto fue una de las cláusulas que exigieron los empresarios.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas.

Si bien el Ejecutivo informó que será obligatorio, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, remarcó que las empresas que no puedan afrontar el pago, no lo harán.

"La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", explicó. "Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar", remarcó en diálogo con Radio Mitre.

Agenda en Nueva York

La primera actividad oficial de la agenda del mandatario argentino será este mediodía, cuando asista al almuerzo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofrecerá en honor de los jefes de Estado y de Gobierno que participan de la Asamblea General de la ONU.

Macri mantendrá además un encuentro con la Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo internacional -y expresidentra de Chile-, Michelle Bachelet.

A las 18, el mandatario expondrá ante la Asamblea (a la que asiste por tercera vez desde que llegó al poder), y al finalizar el encuentro participará de una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para jefes de Estado.

Macri tiene previsto regresar al país mañana, a primera hora de la mañana, en un vuelo privado.